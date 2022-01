Il dipartimento di salute pubblica di Los Angeles ha pubblicato una nota in cui ha reso note le cause del decesso di Sidney Poitier

Lo scorso 6 gennaio è stata una delle date più tristi per il mondo del cinema statunitense e mondiale. Quel giorno, infatti, si è spento per sempre il grande Sidney Poitier. L’attore, vincitore del premio Oscar nel 1964 per la sua interpretazione nel film I gigli del campo, se ne è andato a 96 anni. Oggi, a circa due settimane dal decesso, sono emersi nuovi dettagli riguardo le cause che hanno portato alla sua morte.

Nato a Miami, ma di origini della Bahamas, Sidney Poitier ha svolto diversi lavori prima di dedicarsi alla carriera attoriale che tanta fortuna gli ha portato. Addirittura, nel 1943, mentì sulla sua età per potersi arruolare nell’esercito degli Stati Uniti d’America.

Dopo qualche esperienza minore, arriva al successo con la sua interpretazione nel film La parete di Fango. Ruolo che gli permise di essere candidato per la sua prima volta ai premi Oscar, nella categoria di miglior attore protagonista.

Il suo lavoro più importante, quello più prestigioso e riconosciuto a livello nazionale e mondiale, è quello svolto nel 1964, quando recitò nel film I Gigli del Campo. Ruolo che gli valse la sua prima storica statuetta agli Oscar, nella categoria di Miglior Attore protagonista. Un risultato storico, visto che lui è stato il primo attore afroamericano a trionfare nella categoria dei protagonisti.

Lo scorso 6 gennaio Sidney Poitier si è spento per sempre causando un profondo dolore a chi lo amava ma anche a chi ama il cinema in generale.

Le cause della morte di Sidney Poitier

Subito dopo il decesso dell’attore in molti si sono chiesti quali fossero state le cause che avevano portato alla sua morte. A fare chiarezza a riguardo, a circa due settimane dal tragico evento, ci ha pensato il Los Angeles County Department of Public Health.

Il dipartimento della salute pubblica di Los Angeles, California, ha pubblicato una nota in cui, per l’appunto, spiega quali sono state le cause del decesso del noto attore hollywoodiano.

Nella nota, diffusa pubblicamente, il dipartimento ha spiegato che Poitier se ne è andato per la combinazione di un’insufficienza cardiopolmonare, un cancro alla prostata e l’Alzheimer di cui soffriva da qualche tempo.