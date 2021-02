Siena, bambina di 10 anni colpita da un malore improvviso, ha perso la vita pochi minuti dopo essere arrivata in ospedale

Un gravissimo decesso è avvenuto all’ospedale di Siena, la scorsa notte. Purtroppo una bambina di soli 10 anni, colpita da un grave malore ed arrivata in pronto soccorso in gravi condizioni, ha perso la vita. Tutti i tentativi dei medici di rianimarla, si sono rivelati inutili.

Un episodio tragico che ha scosso la comunità e soprattutto i suoi familiari. Nessuno si sarebbe mai aspettato di vivere un San Valentino con la prematura ed improvvisa scomparsa.

Secondo le informazioni rese note da alcuni media locali, il dramma si è consumato nella casa della famiglia a Siena. Precisamente nella notte tra il 13 ed il 14 febbraio.

Erano tutti in casa e fino a quel momento tutto stava procedendo tranquillamente. All’improvviso la piccola ha iniziato ad accusare uno strano malore e i genitori si sono presto allarmati.

Per questo hanno chiesto l’intervento urgente del 118. I sanitari intervenuti nell’abitazione, sin da subito hanno fatto il possibile per salvare la vita della bimba, ma poi si sono resi conto che la sua situazione era davvero critica.

Di conseguenza, hanno deciso di trasportarla d’urgenza all’ospedale Santa Maria delle Scotte. I dottori del pronto soccorso hanno notato che era in arresto cardio-respiratorio. Infatti hanno avviato in fretta tutte le manovre di rianimazione.

Il tragico decesso della bambina di 10 anni colpita da un malore

Hanno provato a salvarla per diverso tempo. Tuttavia, pochi minuti dopo si sono resi conto che il suo cuore aveva ormai cessato di battere. I medici non hanno potuto far altro che constatare il suo decesso.

Purtroppo, la piccola non ha mai ripreso conoscenza da quando è arrivata nella struttura ospedaliera. I responsabili, proprio in segno di cordoglio e vicinanza alla famiglia, hanno deciso di rimandare l’inaugurazione della Terapia Intensiva.

Era in programma per lunedì 15 febbraio, ma visto il tragico ed improvviso lutto che ha colpito queste persone, hanno deciso di prorogare i festeggiamenti a data da decidere.