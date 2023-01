Silvano Maccagnan, anni fa aveva scoperto di avere un tumore e lo aveva sconfitto: ieri un destino tragico lo ha portato via a 72 anni

Un destino incredibilmente avverso e tragico, quello che è toccato a Silvano Maccagnan, un uomo di 72 anni originario di Fonzaso, nel bellunese, che nella mattinata di ieri ha perso la vita in un tremendo scontro stradale. Qualche anno fa gli era stato diagnosticato un tumore, che lottando era riuscito a sconfiggere. Il cordoglio di una comunità intera.

Ancora una vittima sulle strade italiane. Questa volta a perdere la vita è toccato a Silvano, un uomo di 72 anni che nelle prime ore del mattino di ieri, mercoledì 18 gennaio, ha trovato la sua fine a seguito di un tremendo scontro frontale tra la sua Ford e una Nissan che proveniva in senso opposto.

Il tutto si è verificato poco prima delle 7:00 del mattino nella galleria di Pedesalto, lungo la statale 50 che unisce i territori comunali di Fonzaso e Lamon, in provincia di Belluno.

Sul posto sono subito intervenuti i Vigili del Fuoco della compagnia di Feltre, che hanno provveduto ad estrarre l’uomo di 72 anni dalla sua vettura e consegnarlo nelle mani dei sanitari del 118, che con urgenza lo hanno trasportato al più vicino ospedale.

Nel nosocomio, per via della gravità dei traumi riportati, il signor Maccagnan si è spento poco dopo il suo arrivo, rendendo vani i tentativi dei medici di salvarlo.

Silvano Maccagnan aveva sconfitto un tumore

Stando a quanto riportato, pare che l’uomo avesse fatto colazione al bar come ogni mattina, per poi avviarsi verso Belluno per le sue solite commissioni.

Le forze dell’ordine hanno effettuato tutti i rilievi sul luogo dell’incidente e accertato che è stata la Nissan ad invadere la corsia su cui viaggiava Silvano Maccagnon. L’ipotesi più accreditata è quella di un colpo di sonno o di un malore.

L’uomo come detto aveva 72 anni, era un ex operatore comunale in pensione, era sposato ed aveva due figlie.

La famiglia era tutto per lui, soprattutto dopo il pensionamento, nonostante continuava a portare avanti dei progetti con diverse associazioni della zona.

Tutti conoscevano Silvano nella zona e sono decine i messaggi di cordoglio apparsi sul web nelle ore successive al sinistro.

Qualche anno fa, poco dopo la pensione, aveva scoperto di avere un tumore che con coraggio e tenacia aveva sconfitto.