Silvia Floris è morta a 32 anni mentre si trovava nella sua abitazione insieme al suo compagno. La giovane viveva a Barcellona con l’uomo, che ha raccontato alle autorità che la sua compagna è morta mentre si trovava a letto.

La famiglia di Silvia, che vive a Portoscuso, in Sardegna, è volata a Barcellona subito dopo la tragica notizia e adesso pretende di sapere la verità. I familiari hanno spiegato alle testate giornalistiche che la ragazza stava bene e che adesso vogliono che venga eseguita l’autopsia, per scoprire la reale causa della sua prematura ed improvvisa scomparsa.

La sorella di Silvia Floris, in un’intervista con l’Unione Sarda, ha fatto sapere che sono in attesa della verità. Le autorità spagnole hanno interrogato il compagno, ma non c’è alcuna indagine per omicidio. La morte della sorella è ancora inspiegabile.

Stiamo aspettando l’autopsia. Vogliamo capire cosa è successo. Siamo qui in attesa che facciano gli esami. Silvia stava bene, attendiamo di conoscere l’esito dell’autopsia. Siamo distrutti dal dolore e dall’incredulità.

La 32enne godeva di ottima salute e secondo quanto racconta il suo compagno, è morta nel suo letto mentre si trovava nella loro abitazione a Barcellona. Sarà soltanto l’autopsia, che verrà eseguita nei prossimi giorni, a dare delle risposte alla sua famiglia e ad individuare un possibile malore, che potrebbe aver spezzato per sempre la vita di Silvia.

Nessun segno di violenza sul corpo di Silvia Floris

Soltanto dopo l’esame medico, la salma della giovane verrà riportata in Italia e la famiglia potrà salutarla con una funzione funebre.

Nessun segno di violenza. Il suo ragazzo è distrutto, dovevano venire in Sardegna per Natale. Vogliamo poter tornare presto con lei a Portoscuso.

Silvia viveva da diversi anni all’estero. Il suo compagno ha raccontato di essersi svegliato e di aver visto che la compagna era immobile nel suo letto. Subito ha lanciato l’allarme ai soccorritori. La verità verrà fuori soltanto dopo l’esame autoptico.