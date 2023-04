Silvia Verdiani ha perso la vita a soli 25 anni: la comunità è sconvolta

Silvia Verdiani si è scontrata contro un tir, purtroppo nessuno ha potuto fare nulla per salvarla. Si è spenta per sempre a soli 25 anni

Silvia Verdiani ha perso la vita a soli 25 anni, in un drammatico sinistro stradale avvenuto lo scorso 18 aprile sulla strada 429, che collega Castelfiorentino a Empoli.

Era a bordo della sua vettura quando, per cause ancora da accertare dalle forze dell’ordine, si è scontrata contro un tir.

Gli altri automobilisti, testimoni della scena, hanno subito lanciato l’allarme ai soccorsi. In breve tempo, i sanitari del 118 hanno raggiunto il punto del sinistro stradale ed hanno fatto il possibile per rianimare Silvia Verdiani. Purtroppo, i loro tentativi sono stati inutili, per la 25enne era già troppo tardi.

Alla guida del tir, c’era un automobilista di un’azienda di trasporti. L’uomo non ha riportato gravi conseguenze, ma al momento è sotto choc per il decesso della ragazza. I test per alcol e droga sono risultati negativi.

Gli agenti sono ora al lavoro per cercare di ricostruire la dinamica del sinistro stradale e gli ultimi istanti di vita di Silvia. Bisognerà accertare le cause dello scontro e stabilire le responsabilità di entrambi i conducenti. Sembrerebbe che ci siano segni di frenata del tir sulla strada. L’uomo probabilmente ha cercato di evitare la Citroen di Silvia, non riuscendo nel suo intento.

La vettura della 25enne è diventata un cumulo di lamiere. I Vigili del Fuoco hanno lavorato a lungo per riuscire a liberarla. Purtroppo nessuno ha potuto fare nulla per salvarle la vita. Il 118 ha dichiarato il decesso della giovane sul luogo dello scontro. Per il momento, è stato aperto un fascicolo per delitto stradale.

La comunità di Gambassi Terme in lutto per la scomparsa di Silvia Verdiani

La comunità di Gambassi Terme, dove la vittima risiedeva, è sconvolta. Silvia aveva un’intera vita davanti, frequentava l’Università.

Sono numerosi i messaggi apparsi sui social nelle ultime ore. Messaggi di cordoglio per la famiglia di Silvia, ma anche ultime parole di addio di tutti coloro che la conoscevano e l’amavano e che ancora non riescono a credere di non poterla rivedere mai più.