Nuovi aggiornamenti sulle condizioni di salute di Silvio Berlusconi. Il Cavaliere avrebbe lasciato la terapia intensiva e sarebbe stato trasferito in reparto.

La notizia è stata resa nota da Il Corriere della Sera, che parla di un miglioramento di Silvio Berlusconi. L’ex Presidente del Consiglio si trova ricoverato all’ospedale San Raffaele dallo scorso 5 aprile, per via di un’infezione polmonare. Quest’ultima è insorta a seguito di una malattia che lo ha purtroppo colpito da un po’: leucemia mielomonocitica cronica.

Si attende il bollettino medico ufficiale

Si attende un bollettino medico ufficiale per la conferma del miglioramento e del trasferimento in reparto. Diversi giorni fa, il suo medico Zangrillo ha lanciato un appello. Ha chiesto a tutti di attendere le notizie diffuse dall’ospedale e di non dare credito a tutte le indiscrezioni diffuse dal giorno del ricovero del Cavaliere.

Il professore ha parlato di un progressivo e costante miglioramento delle funzionalità d’organo monitorate.

Le ultime parole del medico di Silvio Berlusconi

Le terapie citoriduttiva, antimicrobica e antinfiammatoria stanno producendo i risultati attesi, consentendoci di esprimere un cauto ottimismo..

E ancora:

Noi siamo persone serie, tutto ha un limite. Bisogna attenersi al comunicato firmato da me e Ciceri, per cui se escono notizie che non rispondono al vero sono quelle che in gergo si chiamano fake. Un paziente intensivo è un soggetto che merita delle cure intensive. Se cammina ve lo porto. Contraddittori e fantasiosi scenari, progetti, disegni o intenzioni, sia sul piano politico che su quello delle attività economiche.

La notizia del ricovero aveva messo tutti in allarme, ma nonostante si trovi in ospedale, Silvio Berlusconi continua a svolgere il suo lavoro, seguendo i dossier di cui si occupa.

È immenso l’affetto che il leader di Forza Italia sta ricevendo e tutti, ora, attendono il nuovo bollettino ufficiale che verrà diffuso dall’ospedale San Raffaele.