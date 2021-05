“Silvio Berlusconi seriamente malato”: chiesto lo stralcio temporaneo

In questi giorni si sta parlando molto del processo Ruby Ter, nel quale è coinvolto l’ex Premier Silvio Berlusconi. La Procura di Milano ha richiesto di stralciare temporaneamente la posizione dell’ex Presidente del Consiglio, in seguito alle sue condizioni di salute che non sembrano essere buone.

Le condizioni di salute di Silvio Berlusconi non permettono al Cavaliere di presenziare al processo Ruby . L’ex premier è infatti coinvolto insieme ad altre 28 persone, accusate di corruzione e falsa testimonianza. Per questo motivo la procura si adegua e il procuratore aggiunto Tiziana Siciliano si è espressa con queste parole:

Noi crediamo assolutamente che Berlusconi sia seriamente malato e affetto da una patologia severa e questo dicono i certificati medici e le consulenze. Ma come procura dobbiamo tenere in considerazione la situazione degli altri imputati alle prese con un processo infinito.

Sono state queste le parole del procuratore Tiziana Siciliano. Il procuratore aggiunto ha richiesto che la posizione dell’ex Premier venga, almeno per il momento, stralciata da quella degli altri imputati. A tale richiesta si è associato la difesa di Silvio Berlusconi, rappresentata dall’avvocato Federico Cecconi.

Secondo il legale, infatti, Silvio Berlusconi, proprio a causa delle sue condizioni di salute, ha bisogno di un periodo di riposo assoluto in una struttura domestica-ospedaliera. A questo punto saranno i giudici a dover decidere riguardo la richiesta della Procura di Milano.

Processo Ruby Ter, Silvio Berlusconi coinvolto insieme ad altre 28 persone

L’ex Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi è coinvolto nel processo Ruby insieme ad altre 28 persone. Al centro delle accuse la corruzione e la falsa testimonianza per i soldi che Berlusconi avrebbe versato a tutti coloro che facessero passare le notti trascorse ad Arcore come semplici cene eleganti.

Dopo la richiesta della Procura di Milano riguardo la posizione dell’ex premier, il Tribunale ha rinviato il processo al prossimo 26 maggio quando si discuterà della posizione dello stralcio di Berlusconi rispetto a quella degli altri imputati.