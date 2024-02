Una tragedia imprevedibile e improvvisa è quella capitata ad un giovane uomo italiano, mentre si trovava in vacanza con gli amici nello Sri Lanka. Simone Lo Turco, questo il nome del 34enne originario di Giardini Naxos, ha prima accusato un malore, poi, trasportato d’urgenza nell’ospedale del posto, è morto poco dopo per una polmonite fulminante. Il cordoglio del comune di appartenenza e degli amici.

Nato 34 anni fa a Giardini Naxos, comune di circa 10mila abitanti situato nella provincia di Messina, in Sicilia, Simone si era diplomato al liceo scientifico e aveva poi studiato economia all’università di Catania. Le sue passioni più grandi, come testimoniano le foto pubblicate sui social, erano per il mare, per gli amici e per i viaggi.

Purtroppo proprio uno di questi si è trasformato in tragedia. Simone era partito alcuni giorni fa con i suoi amici e con un cugino alla volta dello Sri Lanka. Dovevano essere giorni di relax e divertimento. E invece un malore improvviso ha colpito il 34enne, costringendolo alla corsa in ospedale.

Lì i medici hanno cercato in ogni modo di salvarlo, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. A portarlo via per sempre, stando a quanto emerso, una polmonite fulminante.

La notizia è arrivata presto a Giardini Naxos, provocando dolore e shock a chiunque conoscesse il giovane. Sulla pagina Facebook del comune è apparso un toccante post con cui il primo cittadino ha proclamato il lutto cittadino e l’annullamento degli eventi di carnevale:

Appresa la tragica notizia della morte improvvisa del nostro giovane concittadino Simone Lo Turco, il Sindaco con ordinanza n. 12 di oggi ha proclamato il lutto cittadino! In conseguenza di questa decisione sono state disposte: l’esposizione a mezz’asta, nella sede centrale di Piazza Municipio, della bandiera comunale e di quella nazionale; la sospensione di tutte le manifestazioni ricreative organizzate per la giornata odierna; la sospensione delle attività didattiche in tutte le scuole del territorio per il giorno in cui si svolgerà la cerimonia funebre. La cittadinanza si unisce al dolore della famiglia in questo difficile momento.

