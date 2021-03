Le sue foto si sono diffuse sui social, accompagnate dalla parola EROE. Lui è Simone Mantovani ed è uno studente di 20 anni, di un istituto tecnico di Milano. Era un normalissimo giorno per il ragazzo, era pronto per l’interrogazione di storia in Dad, la didattica a distanza che ormai accompagna gli studenti durante l’emergenza sanitaria.

Improvvisamente, una voce disperata ha suonato alla sua porta. Simone si trovava in casa da solo. Era la vicina, con il nipotino di tre anni che non respirava bene. Aveva qualcosa che gli ostruiva le vie aeree. Così, il 20enne l’ha fatta entrare in casa e, istintivamente, ha allertato i soccorsi ed ha preso il piccolo in braccio.

Simone Mantovani e la manovra di primo soccorso

Ha raccontato che diverse volte gli era capitato di vedere, nei tutorial online o nei film, le manovre di primo soccorso. Compressioni addominali, nel tentativo di liberare il tratto respiratorio. Grazie a Simone Mantovani e alla sua manovra di Heimlich, il bambino di 3 anni si è liberato dalla pallina che aveva ingoiato.

Subito dopo, sono intervenuti gli operatori sanitari. Il gesto di Simone si è presto diffuso sul web e migliaia di persone lo hanno ringraziato, definendolo un EROE.

Anche la scuola vuole premiarlo per il suo meraviglioso gesto. Simone non ha lasciato quel bambino nemmeno durante il trasporto in ospedale:

Ne discuteremo durante il consiglio con gli insegnanti. Simone è un bravo ragazzo. Alla fine del suo racconto, ci siamo commossi tutti. La nostra scuola si trova in periferia, non è facile. Ma i nostri ragazzi ci danno delle soddisfazioni enormi e ci ripagano di ogni nostro sacrificio.

Questo ragazzo a soli 20 anni, ha salvato la vita di un bambino di 3 anni. Se non fosse intervenuto, la vicenda si sarebbe potuta concludere anche in tragedia.