È una tragedia doppia, quella avvenuta alle 3:00 della notte tra sabato e domenica scorsi a Lugo, in provincia di Ravenna. Simone Ricci Picciloni, un giovane di soli 25 anni, è uscito fuori strada con la sua macchina perdendo la vita sul colpo. Il dramma è doppio appunto perché Claudia, la sua fidanzata, aveva appena scoperto di essere incinta del loro bambino.

Un altro incidente stradale ha spezzato la vita di un giovanissimo, pieno di sogni e speranze. L’impatto è avvenuto alle 3:00 della notte tra sabato e domenica scorsi a Lugo, vicino a Ravenna.

Simone stava rientrando a casa quando, per cause ancora da accertare, la sua Peugeot 107 è uscita fuori strada. Lo schianto è stato molto duro e per il 25enne non c’è stato nulla da fare nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori.

Simone lascia i suoi genitori, Marinella e Valentino, suo fratello Matteo e tantissimi amici che, come si evince dai tantissimi messaggi apparsi sul web in questi giorni, lo amavano tantissimo.

Loro ma non solo. Perché Simone era felicemente fidanzato con Claudia, la ragazza dei suoi sogni con cui voleva costruire un futuro felice.

Ed è stata proprio Claudia, intervistata da Il Corriere di Romagna, a raccontare un particolare che non fa altro che aumentare la drammaticità della scomparsa di Simone.

La fidanzata di Simone Ricci è incinta

La ragazza di Simone Ricci ha infatti raccontato che solo qualche giorno prima della tragedia, i due avevano scoperto di aspettare un bambino.

Quando lo abbiamo saputo stava per svenire. Un’emozione unica. Ci siamo abbracciati forte, poi come al suo solito mi ha chiesto ridendo quanti erano. Lui che, il primo giorno che ci siamo conosciuti mi aveva detto che non voleva avere figli e solamente una settimana dopo, col suo solito sorriso, che con me era disposto a ‘farci una squadra di calcio

Poi la futura mamma ha detto che la famiglia di Simone già lo sapeva, mentre ai suoi genitori avrebbero dovuto dirlo proprio in questi giorni. In fine la giovane ha concluso: