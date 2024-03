Simone Rossi non ce l’ha fatta, mondo della politica sotto choc: dove e cosa è successo 

Non c'è stato nulla da fare per il 44enne Simone Rossi, la slavina che ha sorpreso lui e i suoi amici non gli ha lasciato scampo

Una domenica tragica ieri in Liguria, più precisamente sulle montagne nell’imperiese, dove una slavina si è staccata nel primo pomeriggio ed ha travolto sei escursionisti che erano usciti al mattino. Purtroppo per uno di loro, un uomo di soli 44 anni di nome Simone Rossi, non c’è stato nulla da fare. Trasportato in elisoccorso all’ospedale di Pietra Ligure, non si è mai ripreso.

Un’altra tragedia sulle montagne italiane, l’ennesima che purtroppo ha causato, questa volta, il decesso di un uomo molto giovane. Il dramma si è verificato nel primo pomeriggio di ieri in Liguria, più precisamente sulle montagne nell’imperiese, metà molto frequentata dagli appassionati di trekking ed escursioni.

Nonostante il giorno prima, sabato, era stata diramata l’allerta arancione per il pericolo di valanghe, sei escursionisti esperti avevano deciso comunque di partire per una zona tra la Cima Valletta e il Redentore. Mentre si trovavano in località Ubaghetta, a Monesi di Triora, una slavina si è staccata e li ha sorpresi.

Alcuni componenti del gruppo di spedizione sono scampati per poco alla caduta delle nevi e sono riusciti a lanciare l’allarme ai soccorritori. Tre di loro, invece, sono stati travolti in pieno. Si tratta di due ragazze, che sono state trasportate all’ospedale di Mondovì in ipotermia, e di un uomo di 44 anni, Simone Rossi, le cui condizioni sono apparse fin da subito tragiche. Trasportato in elisoccorso all’ospedale di Pietra Ligure, non ha mai ripreso conoscenza e il suo cuore si è fermato per sempre.

Simone era originario di Alassio, in provincia di Savona, dove era molto conosciuto e apprezzato da tutti. Amante dello sport e della montagna, aveva ricoperto in passato anche cariche nella politica locale. Ad esempio, con il partito della Lega, era stato assessore del Turismo e dello Sport, ma anche vice presidente del consiglio comunale e consigliere di minoranza.