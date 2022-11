Sono agghiaccianti le immagini che arrivano da Chiaravalle, piccolo comune in provincia di Ancora dove, nella giornata di ieri, si è verificato un bruttissimo incidente stradale. Due le vittime: Simone Sartini, 27enne operatore della Croce Rossa che era alla guida di un’ambulanza, e il paziente che stava trasportando all’ospedale di Senigallia.

Se la settimana scorsa si è conclusa in maniera tragica per quanto riguarda gli incidenti stradali in Italia, non si può dire che questa sia iniziata meglio.

Domenica, a poche ore di distanza, due incidenti hanno scosso il paese e provocato il decesso di tre persone. Il primo si è verificato intorno alle 10:00 del mattino vicino a Milazzo, in Sicilia, e a perdere la vita è toccato a Calogero Giglio, uomo e padre di soli 47 anni.

Il secondo, nel tardo pomeriggio, si è invece verificato nel mantovano. In un brutto frontale tra due auto hanno perso la vita due donne di 70 e 45 anni, madre e figlia.

Lo scontro di ieri mattina, invece, si è verificato a Chiaravalle, piccolo comune vicino ad Ancona.

Un tir carico di balle di fieno stava attraversando lo svincolo che collega il casello autostradale di Ancona Nord con la strada statale 76, quando durante una curva verso destra, si è incantato verso sinistra e ribaltato inesorabilmente.

Per Simone Sartini non c’è stato nulla da fare

Proprio in quel momento, in direzione opposta, stavano transitando un’ambulanza della Croce Rossa e un Suv che la seguiva. Entrambe sono state schiacciate dall’autoarticolato, finendo distrutte.

A bordo del mezzo sanitario viaggiavano Simone Sartini, 27 anni, che era alla guida, un suo collega e un paziente che era diretto all’ospedale di Senigallia.

Per il conducente e per il paziente, purtroppo, non c’è stato nulla da fare ed hanno perso la vita sul colpo. Gravissime le condizioni dell’altro operatore sanitario, che sta lottando per sopravvivere.

Molto gravi anche le condizioni dell’automobilista che era a bordo del suv nero e del conducente del tir stesso. Quest’ultimo, un uomo di 30 anni, è stato soccorso in uno stato di forte shock.

Le autorità hanno raggiunto il luogo del sinistro, chiudendo tutto il tratto stradale per effettuare il dovuti rilievi. Le indagini consentiranno di stabilire le cause dell’incidente e le eventuali responsabilità.