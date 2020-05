Simonetta Frugoli ha perso la vita: i suoi cani hanno vegliato il suo corpo Ha perso la vita Simonetta Frugoli, è stata trovata con i suoi cani che vegliavano il suo corpo

Una vicenda terribile è avvenuta lo scorso mercoledì tredici maggio. E’ stata trovata in casa senza vita Simonetta Frugoli, nota barista di soli cinquantanove anni. I suoi due cani sono stati trovati vicino a lei, a vegliare il suo corpo. Erano molto legati a lei ed infatti nel vedere quella scena, tutti sono rimasti sconvolti.

Una comunità distrutta per questa grande perdita. A lanciare l’allarme sono stati proprio gli amici, preoccupati del fatto che Simonetta non rispondesse più al telefono già da diverse ore.

In base alle informazioni che sono state rese note nelle ultime ore, il fatto è avvenuto a Senigallia, in provincia di Ancona. Era molto conosciuta nella zona, poiché ha lavorato come barista all’ex Shalimar, un noto locale del posto.

Simonetta Frugoli, di cinquantanove anni, risulta scomparsa dalla giornata di martedì e, fin da subito, i suoi amici si sono preoccupati considerando che non lo aveva mai fatto prima.

Per questo motivo, hanno deciso di lanciare l’allarme per cercare di capire cosa le stesse accadendo. Mercoledì, nella sua abitazione, sono arrivate le forze dell’ordine ed i Vigili del Fuoco.

Hanno lavorato a lungo per riuscire ad aprire la porta e, quando sono entrati, l’hanno trovata ormai senza vita nella sua camera da letto. I medici arrivati sul posto non hanno potuto fare nulla per salvarla e, purtroppo, hanno potuto dichiarare solamente il suo decesso.

I suoi due cani, Sissi e Blues, sono stati trovati vicino a lei, mentre vegliavano il suo corpo. Erano inseparabili e le sono voluti rimanere affianco anche quando per lei non c’era più nulla da fare. Una scena sconvolgente per i presenti.

Secondo le prime informazioni emerse, Simonetta Frugoli, sarebbe morta per cause naturali. Non è chiaro se verrà eseguita l’autopsia ma le indagini delle forze dell’ordine, per il momento, non si sono ancora concluse.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa tragica vicenda.