Sono in corso tutte le indagini del caso sulla vicenda drammatica avvenuta lo scorso lunedì 25 aprile, in cui un bimbo di 10 anni è morto dopo esser caduto da una scogliera. Per la famiglia doveva essere un momento di festa, che si è trasformato in un dramma.

La mamma era andata con il figlio a fare una passeggiata, ma a causa di un piede messo male, ha perso l’equilibrio ed è caduto. A nulla sono serviti i tentativi dei medici intervenuti sul posto.

La tragedia si è consumata subito dopo aver pranzato, nella giornata di lunedì 25 aprile. Precisamente nella baia di Costa Saracena, ad Augusta, in provincia di Siracusa.

La famiglia insieme ad alcuni amici, avevano deciso di passare del tempo in una villa che si trova vicino al mare. Lo scopo era proprio quello di passare una giornata a giocare ed a divertirsi.

Tuttavia, subito dopo aver mangiato, la mamma ed il bimbo hanno deciso di fare una passeggiata sulla scogliera per vedere il mare. Erano felici, ma nessuno si sarebbe mai aspettato di vivere un episodio così drammatico.

Mentre camminavano il piccolo, ha messo male il piede ed è scivolato. Purtroppo è precipitato dalla scogliera, da un’altezza davvero elevata. Infatti i suoi familiari, vista la gravità dell’accaduto, hanno lanciato in fretta l’allarme ai soccorsi.

Il tragico decesso del bimbo di 10 anni caduto dalla scogliera

I medici sono arrivati sul posto in pochi minuti. Con la speranza di poterlo salvare lo hanno rianimato a lungo, ma il piccolo non ha mai dato segnali di ripresa. Per questo alla fine non hanno avuto altra scelta che constatare il terribile decesso.

Sul posto sono arrivate anche le forze dell’ordine, che hanno avviato sin da subito un’indagine sulla straziante vicenda.

Tuttavia, dal racconto dei familiari e di alcuni testimoni, il dramma sembra essere avvenuto per un terribile incidente. Infatti gli inquirenti hanno anche deciso di non disporre l’autopsia sul corpo e di riconsegnarlo ai familiari.