Un gravissimo sinistro è quello che si è consumato nella giornata di martedì 17 gennaio, nel comune di Siracusa. Una ragazza di soli 19 anni, chiamata Maddalena Galeano, è la vittima che ha riportato conseguenze più gravi e purtroppo ha perso la vita, dopo 24 ore di agonia.

La Procura di Siracusa ha deciso di avviare un’inchiesta sull’accaduto ed ora le forze dell’ordine sono a lavoro per ricostruire l’esatta dinamica.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti si sono consumati nella giornata di martedì 17 gennaio. Precisamente nel comune di Siracusa, in una giornata che per tutti sembrava essere come le altre.

Maddalena era in sella al suo scooter, ma non è ancora chiaro dove fosse diretta.

All’improvviso, per cause ancora da chiarire dalle forze dell’ordine, nei pressi di una rotonda del posto, si è scontrata con una macchina che procedeva dal senso opposto. Lo scontro è apparso molto grave sin da subito.

La ragazza a causa dell’impatto, è stata sbalzata a terra e le sue condizioni sono apparse disperate. Infatti i passanti, con la speranza di poterla aiutare, oltre a chiedere l’intervento delle forze dell’ordine, hanno anche chiesto l’arrivo dell’ambulanza e di tutti i sanitari necessari.

Il decesso di Maddalena Galeano dopo il sinistro

I medici nel vedere la gravità delle condizioni della giovane, hanno prima fatto il possibile per stabilizzarla sul posto e poi l’hanno trasportata d’urgenza al nosocomio di Catania.

Tuttavia, è proprio in questa struttura sanitaria, che 24 ore dopo il sinistro in cui era rimasta coinvolta, ha perso la vita. I tentativi dei medici di salvarle la vita, sono risultati essere del tutto inutili.

L’intera comunità al momento è sconvolta da questa perdita così improvvisa e straziante. Sui social sono davvero tante le persone che hanno scelto di scrivere un pensiero per Maddalena, ma anche per i suoi cari. La stessa Procura ha scelto di avviare un’inchiesta, per capire l’esatta dinamica del sinistro.