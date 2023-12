Siva Auvae, mamma di 4 figli morta per strada: è stato il compagno

Una vicenda che arriva dall’Australia, ma che racconta dell’ennesimo femminicidio del 2023. I casi in tutto il mondo sono preoccupanti. Siva Auvae ha perso la vita a soli 31 anni, dopo le pugnalate del suo fidanzato. Era madre di 4 figli.

I vicini di casa hanno sentito un grido straziante e hanno poi visto Siva Auvae fuggire per strada. Dopo circa 400 metri, il suo fidanzato è riuscito a raggiungerla e ha spezzato per sempre la sua vita con diverse pugnalate. L’uomo è poi tornato indietro e ha dato fuoco all’abitazione, con l’intento di togliersi la vita. È stato soccorso e trasportato in ospedale, dove è deceduto a seguito delle gravi ustioni riportate.

La notizia è stata diffusa dalla testata giornalistica Daily Mail. La donna avrebbe compiuto a breve 32 anni ed era mamma di 4 bambini. Una vicina di casa ha raccontato di aver visto del fumo uscire da casa di Siva, mentre si trovava in giardino per un barbecue in famiglia.

Sono corsa in cima al vialetto, ho guardato e c’era sangue ovunque. Una donna era a faccia in giù in mezzo alla strada. Ho gridato, altri vicini sono usciti, abbiamo provato a soccorrerla.

Purtroppo, nessuno ha potuto fare nulla per salvare la vita di quella mamma. Hanno lanciato l’allarme alle autorità e agli operatori sanitari, ma era già troppo tardi. Nel frattempo, il fidanzato si era chiuso in casa e aveva dato fuoco a tutto. Fortunatamente, i bambini non erano presenti.

Chi la conosceva, ha descritto la vittima come una mamma premurosa che amava e curava i suoi bambini. Nessuno sapeva di problemi con il compagno e nessuno avrebbe mai potuto immaginare un epilogo del genere. Avevano una lunga relazione e si erano trasferiti da poco nel nuovo quartiere. La famiglia della 31enne è sconvolta, così come lo sono gli amici. Questi hanno organizzato una raccolta fondi, per aiutare i parenti a riportare il corpo senza vita di Siva in Nuova Zelanda e per aiutare i nonni ad accudire i 4 nipoti rimasti ormai senza la loro amata mamma.