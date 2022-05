Ieri sera, allo stadio Olimpico di Roma, la squadra capitolina guidata da Jose Mourinho ha battuto il Leicester approdando, per la prima volta nella sua storia, ad una finale di una competizione europea. Ma durante la partita è apparso uno striscione dedicato alla piccola Sofia. In Molti si sono chiesti chi sia e per quale motivo, i tifosi, in un momento così delicato della stagione, hanno voluto dedicarle un pensiero.

Ieri nella capitale si è giocata la partita tra l’A.S Roma e il Leicester, valevole per la semifinale di ritorno della competizione europea neonata della Conference League.

Per la gioia di tutti, la partita è finita con il risultato di 1 a 0 per la squadra di casa. Punteggio che, sommato all’1 a 1 dell’andata in Inghilterra, ha permesso ai giallorossi di approdare alla finale del torneo che si giocherà il prossimo 26 maggio a Tirana e che vedrà i romanisti affrontare gli olandesi del Feyenoord.

Ieri è stata anche la partita che quest’anno, in Italia, ha registrato il maggior numero di tifosi sugli spalti. Fattore che fa clamore, tenendo conto di tutto ciò che è successo negli ultimi due anni di pandemia.

Alcuni di questi tifosi, caldi e felici più che mai, hanno messo da parte per un minuto il sostegno alla Roma, per dedicare un pensiero ad una tifosa speciale.

Chi è Sofia?

Lo striscione apparso in tribuna, di colore bianco e con la scritta a caratteri cubitali rossi, recitava semplicemente “AUGURI SOFIA“. Ma chi è lei? A spiegarlo, ai giornalisti di Leggo.it, ci ha pensato proprio il papà della bimba.

Sofia nonostante l’età (compie 6 anni proprio oggi, 6 maggio) è una tifosa doc. Ha già visto tanti una derby e a sei mesi ha fatto la sua prima apparizione allo stadio Olimpico. Il suo idolo è Pellegrini e mi chiede sempre di poterlo incontrare. Ringrazio i ragazzi e gli amici del Club Testaccio, in particolare Emmanuel per la sensibilità che hanno avuto nel regalare questo sogno alla piccola Sofia e a me.

Il papà ha raccontato poi anche di un episodio che visto come protagonisti la sua bambina e Francesco Totti.