Sono davvero tante le persone addolorate e sconvolte per la scomparsa improvvisa di Sofia Bagattini, la 18enne deceduta in un grave sinistro con i suoi amici. Gli altri 4 ragazzi dopo le prime cure in ospedale, sono potuti anche tornare a casa.

Nel frattempo le forze dell’ordine stanno ancora lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto, anche perché bisogna capire come mai l’auto su cui viaggiavano, ha perso aderenza con l’asfalto.

I fatti sono avvenuti nella notte tra sabato 16 e domenica 17 dicembre, intorno alle 2.30. Precisamente lungo via Gavarno, che si trova nel comune di Nembro, in provincia di Bergamo.

Da ciò che è emerso il gruppo di amici, era uscito ed aveva passato la serata insieme. Quando stavano per rientrare avevano deciso di recarsi al McDonald’s, per mangiare qualcosa prima di andare a casa. Dovevano passare del tempo all’insegna del divertimento.

Quando all’improvviso, il ragazzo alla guida della macchina, ne ha perso il controllo all’improvviso. Dopo essere usciti fuori strada, sono andati a scontrarsi contro un muretto che costeggia la carreggiata.

All’arrivo dei sanitari, purtroppo per Sofia, non c’era ormai più nulla da fare. Non hanno avuto altra scelta che constatare il suo decesso. Alcuni dei suoi amici, dopo un breve ricovero in ospedale, sono potuti anche rientrare a casa, altri sono ancora ricoverati in nosocomio.

Il ricordo degli amici di Sofia Bagattini

La prima a scrivere un pensiero sui social, è stata proprio la sorella gemella Letizia. Quest’ultima in un post sui social, a poche ore dalla scomparsa della ragazza, sul suo profilo, ha scritto: “Vivrò anche per te!”

Ora è chiusa in casa con i suoi familiari e non se la sente di parlare. Proprio nell’abitazione in cui viveva la 18enne, sono tante le persone che stanno portando dei fiori con dei messaggi per Sofia.

In alcuni di questi hanno scritto: “Ti voglio bene da qui, fino ad ovunque sei tu!” In un altro bigliettino invece hanno scritto: “Starai per sempre con noi!” Inoltre, hanno posto dei fiori di colore bianco, anche sul luogo in cui è avvenuto il sinistro.