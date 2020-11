Matrimonio a distanza, Sofia e Juan hanno deciso di sposarsi tramite Skype: lui è in Colombia e lei a Verona

Nonostante la difficoltà, Sofia e Juan hanno deciso di sposarsi lo stesso. Stanno per celebrare il loro matrimonio a distanza tramite Skype. La loro vicenda ha stupito migliaia di persone ed infatti tutti sperano che possano rivedersi molto presto. La data fissata per le nozze è il 3 novembre.

Una vicenda che ha dell’incredibile, ma che ha stupito tanta gente. Purtroppo a causa del Coronavirus, la giovane coppia non si vede da gennaio e sperano di potersi riabbracciare in fretta.

La loro storia d’amore è iniziata nel 2015. Sofia è originaria di Verona, mentre Juan della Colombia. Lui ha 37 anni e lei 32 anni. Il loro desiderio era proprio quello di sposarsi prima della seconda ondata della pandemia.

Purtroppo però, a causa del numero elevato di contagi e decessi, che è stato registrato in Colombia, i 3 biglietti aerei che il fidanzato ha prenotato, sono stati cancellati ogni volta. I due non riescono a stare insieme da gennaio di quest’anno, prima che il Coronavirus si diffondesse in tutto il mondo.

Sofia si era trasferita nella Nazione del suo ragazzo nel 2015, per poi tornare in Italia nel 2017. Sono fidanzati da 5 anni ed hanno sempre desiderato di potersi unire in matrimonio.

Il programma era proprio quello di celebrare il rito nunziale il 18 ottobre di quest’anno, però dal 4 ottobre, la Colombia è stata designata come uno stato a rischio e quindi è vietato l’ingresso nel paese a tutte le persone che vengono da lì.

Matrimonio a distanza: il racconto

In questi anni i due fidanzati hanno continuato la loro relazione a distanza, ma viaggiando molto spesso potevano vedersi. Sofia, in un’intervista con il TgCom24, ha raccontato:

L’ultima volta che ci siamo visti è stata a gennaio. Dopodiché ci hanno cancellato tre voli. La volontà di sposarci c’era al tempo, ma la pandemia iniziava a farsi sentire e così abbiamo deciso di non fissare nessuna data.

