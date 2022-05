Sofia, la bimba di 13 anni scomparsa in Ucraina, è stata trovata senza vita

Le autorità hanno trovato Sofia, la bambina di 13 anni scomparsa in Ucraina. Il suo corpo è stato rinvenuto in un'auto carbonizzata

La famiglia l’ha cercata ovunque, durante la fuga la piccola Sofia è scomparsa. Purtroppo poche ore fa è stata trovata senza vita. Aveva soltanto 13 anni.

La sua straziante storia arriva da Kharkiv, in Ucraina. La minore stava evacuando insieme ad altri civili, quando è scomparsa nel nulla. I suoi genitori hanno cercato la loro bambina ovunque, pubblicando anche disperati appelli sui social. Purtroppo la piccola Sofia aveva già perso la vita. Una notizia che è stata diffusa dalla polizia del posto.

Le cause della sua morte non sono note, perché come ha spiegato lo stesso capo del dipartimento, la 13enne è stata trovata in un auto bruciata lungo la strada verso la salvezza, insieme ad altri veicoli nelle stesse condizioni.

Si pensa che mentre quei civili stessero cercando di fuggire, siano stati sorpresi dal fuoco nemico.

La famiglia è riuscita a riconoscere la piccola Sofia grazie ad un ciondolo che indossava sempre.

Sofia si trovava con la mamma e la sorellina

Secondo le prime notizie rese note, sembrerebbe che la bambina sia morta il 4 maggio, proprio lo stesso giorno in cui stavano evacuando dalla città.

Si trovava in macchina con la sorellina e la madre. Quest’ultime sono rimaste ferite e subito trasportate in ospedale. Di Sofia però nessuno aveva più notizie da giorni. La speranza era quella che fosse stata soccorsa e portata in qualche struttura medica. Fino alla tragica scoperta dei suoi resti nell’auto carbonizzata.

Il ciondolo che la famiglia aveva indicato, è stato trovato nella macchina insieme a quel corpo irriconoscibile. Insieme a Sofia, anche alti corpi di civili, di cui le autorità non conoscono ancora le identità. Il capo del dipartimento della polizia locale ha spiegato: