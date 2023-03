Drammatico incidente per Sofian Kiyine: il calciatore ha sfondato il muro di una palestra che fortunatamente era vuota in quel momento

Spavento terribile per Sofian Kiyine, calciatore marocchino con cittadinanza belga, con un passato anche in Serie A. Il centrocampista è rimasto coinvolto in un terrificante incidente stradale in Belgio, nel quale è miracolosamente sopravvissuto. Le immagini sono scioccanti.

Sofian Kiyine, nato a Verviers in Belgio da genitori marocchini, è un calciatore professionista attualmente in forze al Leuven, squadra belga, ma con un importante passato anche nella serie A italiana.

Dopo le giovanili allo Standard Liegi, infatti, è stato acquistato dal Chievo. Con la squadra veronese ha giocato prima nelle giovanili e poi ha esordito in serie A nel 2016.

Dal Chievo è passato in prestito alla Salernitana, poi è tornato al Chievo e poi di nuovo a Salerno. Nel 2020 ha avuto una breve parentesi alla Lazio, senza mai giocare in partite ufficiali, prima di andare al Venezia nel 2021-2022.

Nel 2022 il ritorno in patria, con la maglia appunto del Leuven.

Nella giornata di ieri il centrocampista è stato il protagonista di un rocambolesco e impressionante incidente stradale, nel quale fortunatamente non ci sono state vittime.

La sua auto, che viaggiava evidentemente ad alta velocità, ha preso lo spartitraffico di una rotatoria e si è sollevata a cinque metri di altezza, per poi sfondare il muro di lamiere di un palazzetto e terminare la sua corsa all’interno della palestra.

Sofian Kiyine miracolato

Le immagini di una telecamera di video sorveglianza della zona hanno ripreso l’incidente, che poteva davvero trasformarsi in una tragedia, ma che miracolosamente non ha provocato alcuna vittima.

All’interno del palazzetto, infatti, fino a pochi minuti prima dell’incidente c’era una squadra di giovani atleti, che da poco era rientrata negli spogliatoi.

Le squadre di soccorso arrivate prontamente sul posto hanno subito trasportato Sofian Kiyine al vicino ospedale di Liegi. Il calciatore, che fortunatamente non ha mai perso conoscenza, avrebbe riportato diverse fratture.

A dare aggiornamenti sulle condizioni del calciatore ci ha pensato lo stesso club del Leuven: