Sondrio, un elicottero precipita sulle montagne: morto il padre e ferito il figlio

Nel corso delle ultime ore una tragedia ha scosso tutta la comunità di Sondrio, un comune italiano dell’omonima provincia in Lomabardia. Un elicottero è precipitato all’improvviso provocando la morte del pilota. A bordo si trovavavo due persone identificate come padre e figlio. Scopriamo insieme cosa è successo ne dettaglio.

Tragedia a Sondrio. Padre e figlio erano a bordo di un elicottero quando all’improvviso quest’ultimo è precipitato. Il forte schianto è avvenuto sulle montagne di Albosaggia provocando la morte del padre il quale pilotava il velivolo. Per quanto riguarda il figlio, il 17enne è rimasto ferito ed è stato trasportato subito in ospedale.

Il grave incidente è avvenuto il giorno mercoledì 10 agosto. All’interno dell’elicottero si trovavano padre e figlio. Per il primo, il quale pilotava il velicolo, non c’è stato niente da fare, per tanto i soccorsi hanno recuperato il suo corpo senza vita. Invece, il ragazzo 17enne è rimasto ferito dopo essere stato estratto dalla lamiere in stato cosciente.

Lo schianto del velivolo è avvenuto in un prato nei pressi delle case che sorgono in via Piavanini. Il padre di 60 anni e il figlio di 17 si trovavano a bordo si un biposto nero. A seguito dell’incidente, tempestivo è stato l’intervento dei sanitari del 118 che hanno cercato di rianimare il pilota. Tuttavia, inutili sono stati i loro tentativi di mantenere in vita il 60enne. L’adolescente non è in pericolo di vita, nonostante si trovi in gravi condizioni presso l’ospedale Papa Giovanni di Bergamo.

Oltre ai sanitari del 118, sul posto sono giunti immediatamente anche gli agenti della polizia, i carabinieri e i vigili del fuoco. Con lo scopo di determinare le dinamiche dell’incidente, questi ultimi hanno provveduto a raccogliere testimonianze e mettere in sicurezza il territorio entro cui si è verificato l’episodio. Durante lo schianto, il mezzo ha tranciato alcuni fili dell’alta tensione provocando l’interruzione dell’elettricità.