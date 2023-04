Sono ore di grande ansia e preoccupazione quelle che stanno vivendo i familiari delle due sorelle di 13 e 16 anni, scomparse dalla giornata di giovedì 13 aprile. Dopo la scuola, la più piccola non ha fatto rientro a casa famiglia, come la maggiore non è tornata dai genitori.

L’ipotesi degli inquirenti è che probabilmente sono fuggite insieme per riunirsi ed al momento si stanno cercando nei comuni vicini a Cerveteri e Viterbo, nella provincia di Roma.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, il dramma è iniziato lo scorso mercoledì 12 aprile. Precisamente nel comune di Cerveteri. Stefania Lastrico era andava a scuola come ogni mattina.

Si era recata all’istituto Giovanni Cena di Cerveteri e fino a quel momento per chi l’ha vista, sembrava essere una giornata come le altre. L’impensabile però, è avvenuto all’uscita di scuola, quando non ha mai fatto rientro nella casa famiglia.

Gli educatori si sono subito allarmati ed hanno avviato tutte le ricerche del caso. Però è proprio durante quei minuti, che hanno fatto un’importante e straziante scoperta. Anche la sorella 16enne non ha fatto rientro nell’abitazione dei genitori.

Da quel momento è iniziata a circolare l’ipotesi che sono scomparse, per potersi riunire, nei comuni vicini a Cerveteri e Viterbo.

L’appello del sindaco per le sorelle di 13 e 16 anni scomparse

La vicenda ovviamente sta tenendo tutti con il fiato sospeso, visto che sono ormai diversi giorni che nessuno ha loro notizie. La stessa Sindaca Elena Gubetti sulla pagina social del Comune, in un appello ha scritto:

Stefania, ti stiamo ancora cercando. Tutta Cerveteri ti sta aspettando. Da quando abbiamo lanciato l’appello l’unica notizia che abbiamo ricevuto è che potrebbe trovarsi a Viterbo, per ricongiungersi con la sorella maggiore, anche lei non è rientrata presso il suo domicilio.