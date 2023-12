Si è spento per sempre, all’età di 32 anni, il regista Stefano Malchiodi. Giovane e talentuoso, nel 2021 aveva conquistato la giuria dei David di Donatello, con una storia vera, che in soli 15 minuti concentrava mistero e fascino.

Stefano Malchiodi amava il cinema, aveva frequentato il liceo scientifico a Romano di Lombardia e si era poi iscritto ad un corso di produzione cinematografica alla scuola di cinema di Milano, riuscendo a diplomarsi nel 2014. Un anno dopo, il filmaker si era trasferito a Roma, per continuare a dedicarsi alla sua più grande passione, il cinema. Si è spento per sempre, all’età di 32 anni, proprio in un ospedale della capitale italiana.

Scomparso per una probabile embolia

Non ci sono ancora molte notizie sulla sua scomparsa e sulla causa del decesso. Le prime ipotesi parlano di una possibile embolia. Pochi anni fa, il regista aveva perso anche la mamma.

Dopo la drammatica notizia, la famiglia è partita ed ha raggiunto Roma. Stefano verrà riportato nella sua Martinengo (alle porte di Bergamo), dove nei prossimi giorni verrà celebrato l’ultimo addio al talentuoso regista.

Il lavoro di Stefano Malchiodi

Si era aggiudicato, insieme a Domenico Croce, la statuetta per il miglior cortometraggio. La pellicola Anne che, come lo stesso Malchiodi aveva spiegato, racconta una storia sui ricordi che formano un’identità: “In questo modo ci domandiamo quale fosse quella reale del bambino”.

La pellicola aveva già vinto il Premio Anec-Fice nel 2020 a Cortinametraggio e il premio Rai Cinema Channel RaiPlay.

Apprendiamo con dolore la morte improvvisa del nostro ex allievo Stefano Malchiodi. Sottratto troppo presto alla sua vita e al suo amatissimo lavoro, oggi non possiamo che dedicargli un pensiero immenso e unirci al dolore dei suoi familiari, dei suoi amici e di tutti i compagni e i docenti del CSC.

Questo il triste post che si legge sulle pagine social del Centro Sperimentale della Cinematografia.