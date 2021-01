Torino, nonno eroe spinge via il nipotino mentre stavano attraversando, per salvarlo: è stato investito

Un nonno di cui non si conosce l’età, è diventato un vero e proprio eroe nelle ultime ore. Il signore ha spinto via il nipotino mentre stavano attraversando, per salvarlo ed è stato investito. Al momento è in ospedale, ma fortunatamente non risulta essere in pericolo di vita. I medici credono che si riprenderà in fretta.

Un episodio tragico, che avrebbe potuto portare a gravi conseguenze. Per fortuna si è concluso nel migliore dei modi. Sul posto sono arrivate anche le forze dell’ordine, che stanno indagando su tutta la vicenda.

Secondo le informazioni rese note da alcuni media locali, l’incidente è avvenuto nella giornata di ieri, venerdì 29 gennaio. Precisamente in corso Giambone, a Torino.

Il signore era uscito con il nipote per fare una passeggiata. Lo facevano spesso e fino a quel momento non era mai accaduto nulla di insolito. Infatti erano vicino la loro abitazione.

All’improvviso, mentre i due stavano attraversando proprio sulle strisce pedonali, un’automobilista alla guida di una fiat Punto li stava per travolgere. Non si era affatto reso conto della loro presenza.

È a quel punto che il nonno ha deciso di salvare il bimbo. Lo ha spinto verso il marciapiede ed ha evitato che venisse investito. Tuttavia, il signore non è riuscito a salvare sé stesso e l’auto lo ha travolto davanti agli occhi di tante persone.

Nonno investito per salvare il nipotino: le condizioni

Sul posto dove è avvenuto l’incidente sono arrivate le forze dell’ordine ed anche un’ambulanza. I sanitari, vista la situazione, hanno deciso di trasportare l’uomo al Cto di Torino, per tutti controlli del caso.

Dalle informazioni rese note nelle ultime ore, fortunatamente non risulta essere in pericolo di vita. Infatti, per i medici potrà tornare presto a casa per riabbracciare i suoi cari. Il nipotino di cui non si conosce l’età, non ha riportato conseguenze. Ne è uscito illeso.

Gli agenti della polizia locale, ora sono impegnati per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità. La famiglia, ma anche tutta la gente del posto, è rimasta stupita dal gesto del nonno-eroe, che ha fatto il possibile per salvare il suo amato nipotino.