Le immagini si sono diffuse sul web e hanno commosso tutti. Una sposa, dopo aver coronato il sogno con l’uomo della sua vita, si è recata al cimitero ed ha lasciato il bouquet sulla tomba della nonna. Si tratta di Federica Stazzi, la nuora del noto attore Enzo Salvi.

Dopo il “Si” all’altare, con ancora indosso il bellissimo abito da sposa, ha messo un paio di scarpe comode ed è corsa al cimitero. È stata immortalata sulla scala, mentre lascia il suo bouquet sulla lapide di una delle persone più importanti della sua vita, la sua nonna.

Il video della nuora di Enzo Salvi è stato condiviso su TikTok e in breve tempo è diventato virale su tutti i social network. Aveva appena sposato Manuel Salvi, il figlio dell’amato attore comico. La sua nonnina desiderava vederla vestita da sposa, coronare il suo sogno, bellissima e pronta a costruire il suo futuro. Non poteva essere presente e così Federica Stazzi ha portato il matrimonio da lei.

Non potevo non venire. Volevo che mi vedevi vestita da sposa come hai sempre detto e ti ho portato il mio bouquet da sposa. Nonna, ti amo tantissimo ti immaginavo in prima fila.