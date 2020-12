Nel 2018 Maradona ebbe in regalo un anello dal quale non si è più separato, ecco il suo valore

Tra l’eredità contesa di Maradona c’è un anello molto speciale alla quale il campione era particolarmente affezionato. Si tratta di un gioiello che El Pibe De Oro ebbe in regalo nell’anno 2018 e che lui stesso considerava a tutti gli effetti un amuleto. Ecco la storia e il valore che si celano dietro questo brillante.

A distanza di alcune settimane dalla morte di Armando Diego Maradona, già è iniziata la battaglia tra i famigliari per l’eredità del campione. Tra i numerosi tesori appartenenti a El Pibe De Oro ci sono effetti personali da un incredibile valore economico. Tra questi ultimi, il campione aveva due anelli, entrambi costosi ma con due storie diverse.

L’anello di cui stiamo parlando è quello di colore blu, lo zaffiro incastonato nei diamanti che il campione era sempre solito portare all’anulare della mano destra. Diego Armando Maradona non si è mai separato da questo gioiello. Dunque, per lui ha un valore molto più prezioso di quello economico.

Infatti, El Pibe De Oro considerava tale gioiello un vero e proprio amuleto. Il campione lo ebbe in regalo nell’anno 2018 in un evento molto importante della sua vita. Si tratta del giorno in cui è diventato presidente onorario della Dinamo Brest.

In occasione di questo evento, il celebre campione, oltre all’anello e ai molti soldi, ha ricevuto anche un fuoristrada. Con queste parole aveva mostrato tutta la sua gratitudine nei confronti dell’associazione:

Ho firmato il miglior contratto della mia vita.

Tuttavia, questo anello ha una particolarità. Diego Armando Maradona, durante una festa organizzata qualche anno fa, ha fatto in modo che i suoi ospiti baciassero quel gioiello in segno di devozione. Ecco cosa disse il campione a una delle invitate che chinò il capo in onore del brillante:

Piccola, hai appena baciato un appartamento