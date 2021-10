Squid Game è la nuova serie tv Netflix che sta tenendo tutti con gli occhi incollati sugli schermi televisivi. Il gioco sta però portando alla preoccupazione di molti genitori della città di Roma.

Come riporta anche Il Messaggero, si sono verificati episodi sconcertanti in alcune scuole elementari e medie della capitale. In particolare, sui social, si è diffusa vicenda di suor Alberta, che ha deciso di scrivere una lettera ai genitori degli alunni della sua scuola elementare.

In alcune zone di Roma sono stati lasciati dei bigliettini identici a quelli della serie tv: cerchio, triangolo e quadrato. Ma la cosa più preoccupante, è accaduta lo scorso 20 ottobre, prima dell’inizio delle lezioni, nell’istituto Santa Dorotea. I bambini della prima elementare stavano giocando al “gioco del calamaro“. Suor Alberta è entrata in classe ed ha trovato i bambini maschi che si stavano prendendo a calci e pugni e non permettevano alle bambine di entrare.

Alla richiesta di spiegazioni da parte dell’insegnante, i piccoli hanno raccontato di questo gioco e parlato di una serie tv. È così che la suora ha ben pensato di scrivere una lettera ai genitori e chiedere loro di stare attenti a ciò che fanno vedere ai figli e di tenerli lontani il più possibile dalla tecnologia.

Un adulto può capire che dietro quel gioco in cui le persone che perdono vengono uccise, c’è solo pura fantasia. Ma un bambino ha un’immaginazione ben diversa.

I biglietti copiati da Squid Game

Oggi tanti genitori sono preoccupati dei biglietti trovati nelle cassette delle poste e fuori le scuole elementari e medie. Genitori che hanno avvisato i Carabinieri. Gli agenti stanno indagando e sembrerebbe che dietro l’iniziativa di copiare Squid Game, ci siano dei bigliettini da visita di una agenzia immobiliare. Un’idea che ha scatenato ansia e preoccupazione in tantissime famiglie.

Squid Game non è di certo una serie tv adatta ai minori, ma non sempre gli adulti hanno il modo di controllare ogni cosa che riescono a vedere.