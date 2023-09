Un lutto molto grave ha colpito uno dei protagonisti della straordinaria cavalcata del Napoli dello scorso anno verso la vittoria del campionato di Serie A. Alcuni giorni fa si è infatti diffusa la notizia della scomparsa del papà di Stanislav Lobotka, centrocampista della squadra partenopea e della nazionale slovacca. Immediato il post di cordoglio da parte del presidente Aurelio De Laurentiis.

Lo scorso maggio, dopo un digiuno durato ben 33 anni, da quando il prato verde del San Paolo di Napoli era illuminato dal genio assoluto di Diego Armando Maradona, la squadra partenopea è tornata a sollevare al cielo il trofeo dello scudetto. Il terzo della propria storia.

Tanti i protagonisti di quella che è stata una cavalcata trionfale fin dall’inizio. Su tutti ovviamente l’allenatore Luciano Spalletti, oggi diventato il nuovo commissario tecnico della nazionale italiana.

Ma un ruolo fondamentale lo hanno avuto ovviamente anche i calciatori e tra questi è emerso senza dubbio il talento innato di un centrocampista slovacco che dopo alcuni anni di adattamento al calcio italiano, si è letteralmente preso il Napoli. Si tratta di Stanislav Lobotka.

All’alba di una nuova stagione, tra i tanti cambiamenti che ci sono stati tra le fila del Napoli, è rimasta la certezza del centrocampista slovacco.

Addio al papà di Stanislav Lobotka

In questi giorni il campionato è fermo e i vari giocatori hanno raggiunto i ritiri delle rispettive nazionali. Anche Stanislav è stato convocato dal ct della Slovacchia ed era pronto per scendere in campo nelle due partite valevoli per le qualificazioni ai prossimi campionati europei.

Tuttavia, il campione d’Italia ha dovuto abbandonare anzitempo il ritiro per tornare vicino alla sua famiglia, che alcuni giorni fa è stata colpita da un lutto molto grave. Il papà di Stanislav è infatti venuto a mancare improvvisamente.

Immediato l’abbraccio virtuale del mondo del calcio al giocatore. Un toccante messaggio di cordoglio e vicinanza è arrivato ovviamente anche dalla Società Sportiva Napoli, che sui social ha diramato una nota per il proprio calciatore: