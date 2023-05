Stanley Tucci racconta la sua malattia: “Ero immobilizzato, mi aveva tolto il gusto, ora sono tornato alla vita”

Durante un’intervista con il Corriere della Sera, l’attore Stanley Tucci è tornato a parlare della sua malattia e di come tutto ora ha di nuovo un senso.

Per mesi, a causa di un tumore alla gola, è rimasto immobilizzato e ha perso l’olfatto e il gusto. Il cancro alterava ogni sapore e il cibo è sempre stato al centro del suo mondo, dopo la famiglia.

Il cibo è la mia passione da sempre. Nel 2012 ho raccolto le ricette di famiglia in un libro e due anni dopo ho scritto con mia moglie The Tucci Tablet: Cooking with Family and Friends. La serie televisiva mi ha permesso di esplorare la preparazione degli aspetti culinari di tante località. Quando un editore mi ha suggerito un autobiografia sul filo del cibo, temevo potesse essere una cosa noiosa. Invece dopo la malattia ha avuto un senso. In certi momenti pensavo di non voler sopravvivere senza la convivialità perché, dopo la famiglia, è il centro della mia vita: il cibo nutre le relazioni, è socializzazione e condivisione.