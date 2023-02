Gaia Burba ha perso la vita a soli 49 anni, mentre tornava a casa a piedi. La triste vicenda è accaduta a Roma, nei pressi di Piazza Gentile da Fabriano.

Stava camminando verso casa, quando un uomo di 69 anni, alla guida della sua Fiat Punto, l’ha investita. Subito è stato lanciato l’allarme al 118 e in pochi minuti gli operatori sanitari si sono recati sul posto e hanno cercato di fare il possibile per salvare la 49enne. Purtroppo, le condizioni di Gaia Burba sono apparse subito molto gravi.

La donna è stata trasportata al pronto soccorso del Gemelli di Roma, dove i medici sono subito intervenuti. Purtroppo, Gaia non ce l’ha fatta. Il suo cuore si è fermato per sempre, dopo una lunga notte di agonia. Il sinistro stradale non le ha lasciato scampo.

La ricostruzione del sinistro stradale in cui Gaia Burba ha perso la vita

Secondo una prima ricostruzione delle forze dell’ordine, sembrerebbe che Gaia sia stata investita dal 69enne, mentre attraversava le strisce pedonali.

L’uomo, dopo l’impatto, si è subito fermato per prestarle i primi soccorsi. È stato successivamente sottoposto all’alcol test, ma è risultato negativo. Non è chiaro se abbia investito la donna per una distrazione o per altri motivi. Le indagini sono ancora in corso.

La comunità è sconvolta, la donna stava tornando a casa a piedi e la sua vita è stata spezzata per sempre.

Gaia Burba era laureata in giurisprudenza e lavorava come organizzatrice di grandi eventi. Era molto conosciuta e stimata.

In tanti hanno voluto ricordarla e salutarla con un post sui social:

Lunedì, mi hai lasciato in quest’angolo così Gaia Burba. Quei tuoi occhietti martoriati possano riposare in pace. Che dolore immenso, piccola Bu, che dolore immenso.

Gli agenti dovranno ora stabilire la velocità del conducente. L’uomo è al momento accusato di delitto stradale.