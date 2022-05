Stefano Fattorelli, 50 anni, è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio. Si tratta dell’uomo che ha accoltellato la sua compagna a Padova due giorni fa. Dopo averla ferita gravemente, l’ha lasciata a terra nella sua abitazione ed è andato via.

L’uomo era già noto alle forze dell’ordine. Nel 1999 aveva ucciso la moglie Wilma Marchi con 33 coltellate davanti ad un cimitero in provincia di Verona. Reato per il quale ha scontato la pena.

Due sere fa, al termine di una lite, ha aggredito e ferito, con un arma da taglio, l’attuale compagna Sandra Pegoraro. Fortunatamente, la donna è stata soccorsa e dopo il trasporto urgente in ospedale, è stata sottoposta ad un intervento chirurgico. I medici hanno fatto sapere che è fuori pericolo e le sue condizioni non risultano gravi.

Dopo l’omicidio della moglie, avvenuto nel 1999, Stefano Fattorelli era stato condannato a 12 anni di reclusione. Una pena che è stata poi ridotta alla metà degli anni per buona condotta.

Secondo quanto riportato, sembrerebbe che in carcere il magazziniere di 50 anni avrebbe anche molestato e picchiato una psicologa. Venne condannato ad un’altra pena, non esecutiva, di due anni di reclusione.

Stefano Fattorelli e l’aggressione di Sandra Pegoraro

A raccontare cosa è accaduto, sono stati i vicini. Quest’ultimi hanno sentito un brusco litigio tra i due e poi le grida di aiuto della povera donna.

Dopo l’allarme lanciato ai sanitari del 118, Fattorelli ha lasciato l’abitazione. Chi li conosceva, ha riferito che negli ultimi tempi Stefano era diventato troppo geloso della donna ed era ossessionato dal suo cellulare, che controllava costantemente. Non riuscendo più a vivere così, Sandra aveva deciso di lasciarlo. Una decisione che l’uomo non è riuscito ad accettare. Ha deciso di punirla, cercando di ucciderla.

Ora è accusato di tentato omicidio e si trova in carcere, in attesa dell’udienza. La Procura ha fatto sapere che verrà richiesta la sua permanenza in carcere, visti i suoi precedenti penali.