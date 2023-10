Sognavano un futuro insieme e stavano gettando le basi per ottenerlo con tutto l’amore che lo legavano. Purtroppo, però, un destino tragico ha portato via per sempre Stefano Maggio dalla sua amata, Elena, che dopo lo schianto, in cui lei è rimasta ferita, ha partorito il loro bambino. Straziante il post della giovane dedicato al suo compagno.

Una tragedia assoluta quella che è capitata nella mattinata giovedì scorso in Puglia, più precisamente sulla strada statale Lecce – Maglie, all’altezza dello svincolo per San Donato – Galugnano.

Un’auto, per cause ancora da accertare, ha perso aderenza con l’asfalto, ha sbandato e in fine si è ribaltata, finendo la sua corsa capovolta contro il guard rail.

A bordo c’era una coppia di giovani innamorati. Lui, Stefano Maggio, barista di soli 22 anni di Cutrofiano, stava accompagnando la sua compagna Elena ad un consulto medico. La ragazza era infatti incinta di 7 mesi.

Per il ragazzo non c’è stato nulla da fare, troppo gravi i traumi riportati nell’impatto. Lei, ferita, è stata trasportata d’urgenza in un ospedale di Lecce, dove i medici l’hanno stabilizzata e indotta al parto, che fortunatamente è riuscito perfettamente.

Lo strazio della compagna di Stefano Maggio

La gioia più grande, quella di abbracciare il proprio bambino, sano e salvo, sovrastata completamente dal dolore più immane per aver perso contemporaneamente l’uomo della propria vita.

Elena ha avuto bisogno di qualche giorno per riprendersi. Non appena è stata in grado, ha affidato ai social una devastante lettera di addio per Stefano Maggio.

Amore della mia vita, quando fantasticavamo sul passare insieme il resto della vita, sicuramente non avrei mai immaginato che sarebbe stato così breve. Guardo nostro figlio e piango non faccio altro che pensare a quante volte in questi mesi abbiamo immaginato questo momento, eppure tu, che ormai non aspettavi altro, non sei qui con me.

Inizia così il post della giovane mamma, che si è ritrovata a stare con il suo bambino da sola.

Parlavamo di futuro e di matrimonio, perché nonostante la convinzione a non volerti sposare, io ero l’eccezione. Parlavamo di viaggi, di altri figli, di un cane e di tutto ciò di cui ormai non parleremo più. (…) Quando sembrava essere tutto perfetto, la vita ti ha strappato via da me.

In fine la ragazza ha detto grazie a Stefano per averla amata come nessun altro: “Fai buon viaggio, papi. Ti amo, sempre“.