In auto con Stefano Maggio c'era Elena, la sua compagna incinta di 7 mesi, che in condizioni critiche ha dato alla luce il suo bimbo

Un gravissimo incidente stradale è avvenuto nella mattinata di ieri, giovedì 19 ottobre, sulla strada statale Lecce – Maglie. Coinvolta una sola vettura, sulla quale viaggiava una giovane coppia. Lui, Stefano Maggio di 22 anni, non ce l’ha fatta. Lei, Elena Merico, è ricoverata in gravi condizioni. La ragazza, inoltre, incinta al settimo mese di gravidanza, ha partorito dopo lo schianto. Il bimbo è sano.

L’amore, la felicità si stare insieme, la gioia per ciò che stava arrivando, un bambino e soprattutto un futuro. Tutto spezzato in pochi attimi di terrore, nel terribile incidente stradale avvenuto nella mattinata di ieri, giovedì 19 ottobre, sulla strada statale Lecce – Maglie.

Stefano ed Elena viaggiavano insieme su una Fiat Punto. Stavano transitando all’altezza dello svincolo per la San Donato-Galugnano, quando è successo l’irreparabile.

L’auto ha perso aderenza con l’asfalto, ha sbandato in mezzo alla carreggiata e in fine si è capovolta, finendo contro il guard rail di protezione.

Gli automobilisti di passaggio hanno subito allertato le autorità e i soccorritori, che in pochi minuti hanno raggiunto il luogo dell’incidente.

Ancora ignote le cause che hanno portato all’incidente, in cui, stando a quanto emerso fino ad ora, non sarebbero rimasti coinvolti altri veicoli.

Per Stefano Maggio non c’è stato nulla da fare

Purtroppo il bilancio del sinistro è stato drammatico. Stefano Maggio, il 22enne che era alla guida dell’auto, non ce l’ha fatta. Troppo gravi i traumi riportati nell’impatto, che ne hanno decretato un decesso praticamente istantaneo.

Elena Merico, la sua compagna, incinta al settimo mese di gravidanza, è stata invece trasportata d’urgenza all’ospedale Vito Fazzi di Lecce.

È stata prima ricoverata nel reparto di ginecologia, dove i medici hanno fatto nascere il suo bambino, che fortunatamente è in buone condizioni di salute.

Successivamente, la ragazza è stata trasferita nel reparto di rianimazione, dove tutt’ora sta lottando per sopravvivere.

Sono tantissimi i messaggi di cordoglio e vicinanza apparsi sui social in queste ore. Tutti sono increduli per una tragedia simile e pregano affinché il bimbo appena nato, che ha già perso il suo papà, possa almeno tornare tra le braccia della sua mamma.

Seguiranno aggiornamenti su questa drammatica vicenda.