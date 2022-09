Ancora un violentissimo scontro stradale in cui purtroppo ci ha rimesso la vita un giovanissimo italiano. Stefano Sanna, sabato sera stava rientrando a casa quando un’auto guidata da un 30enne ubriaco l’ha travolto in pieno. Inutile per lui ogni tentativo di soccorso da parte dei sanitari giunti prontamente sul posto.

Ancora un week end molto triste sulle strade italiane. In particolare, come al solito, ha avuto un bilancio molto pesante la serata di sabato 18.

Uno di questi episodi spiacevoli si è verificato nel salernitano, sulla Strada Provinciale 39, nel tratto tra Teggiano e San Pietro al Tanagro. Tre le auto coinvolte: una Fiat 500, una Punto e un fuoristrada.

Sulla prima viaggiavano Vittorio e Terenzio, due ragazzi di 24 e 29 anni, che purtroppo hanno avuto la peggio rimettendoci la vita. Le altre 5 persone che viaggiavano a bordo delle altre auto sono finite in ospedale.

Stefano, 28enne di Monteriggioni, in provincia di Siena, sempre sabato sera era uscito con la sua ragazza e con suo cugino.

Stava rientrando presto, perché al mattino seguente doveva svegliarsi presto per andare a lavoro nell’azienda di famiglia che tanto amava, la “Maggiore” di Badessa che si occupa di allevamento di bestiame e produzione di formaggi.

Stefano Sanna ucciso da un ubriaco

Mentre Stefano Sanna percorreva il collegamento stradale tra Firenze e Siena, in direzione di quest’ultima, si è ritrovato davanti un’altra vettura che proveniva contromano. Il 28enne nulla ha potuto fare per evitarlo e lo schianto è stato di una violenza inaudita.

Le auto coinvolte sono diventate dei cumuli di lamiere, soprattutto quella di Stefano. Purtroppo per lui, non c’è stato nulla da fare per salvargli la vita.

Il conducente dell’altra vettura, un uomo di 30 anni romeno, è finito in prognosi riservata all’ospedale Scotte di Siena. Le analisi successive all’incidente hanno evidenziato una presenza di alcool nel suo organismo per valori di 7 volte superiori al limite consentito.

Le forze di Polizia lo hanno posto sotto arresto e sarà indagato per omicidio stradale.

Decine i messaggi di cordoglio apparsi sui social. Messaggi di affetto e vicinanza verso la famiglia del 28enne, che è completamente afflitta da un dolore che sarà impossibile appagare.