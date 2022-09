Ancora uno scontro stradale che è risultato fatale per due giovanissimi italiani. Vittorio e Terenzio, entrambi originari e residenti di Polla, in provincia di Salerno, hanno perso la vita sabato notte nel bruttissimo incidente avvenuto sulla Strada Provinciale 39, nel tratto tra Teggiano e San Pietro al Tanagro. Lutto cittadino a Polla nel giorno dei funerali.

Ancora un episodio gravissimo che ha messo fine alla vita di due ragazzi, giovanissimi e con un’intera vita davanti.

Sono quasi 700 le persone che hanno perso la vita a seguito di brutti sinistri stradali avvenuti sulle strade italiane da inizio anno. Un numero altissimo che, purtroppo, continua a crescere inesorabilmente.

L’ultimo evento simile, con un bilancio particolarmente triste, si è verificato nella notte tra sabato e domenica scorsi sulla Strada Provinciale 39, nel tratto tra Teggiano e San Pietro al Tanagro, in provincia di Salerno.

Tre le auto coinvolte nel violentissimo scontro, due le persone scomparse e altri cinque i feriti.

Quelli che non ce l’hanno fatta si chiamavano Terenzio Volonnino, di 24 anni, che svolgeva le mansioni di meccanico presso un’officina di auto del Vallo di Diano, e Vittorio Isoldi, di anni 29, che invece lavorava come operaio in un’azienda di infissi.

Entrambi erano originari e residenti di Polla, un piccolo comune nel salernitano.

La dinamica dell’incidente di Vittorio e Terenzio

Sul posto, subito dopo lo scontro, sono arrivati i Carabinieri di Sala Consilina e i sanitari. Lo scenario che si sono trovati davanti è stato molto triste.

Tre le auto coinvolte. La Fiat 500 su cui viaggiavano Vittorio e Terenzio era finita ad oltre 100 metri dal luogo dello scontro, dopo essersi capovolta diverse volte. Per i due ragazzi a bordo, non c’è stato nulla da fare.

Sulle altre due auto, un fuoristrada ed una Fiat Punto, viaggiavano in totale altre 5 persone, tutte rimaste ferite e trasportate al vicino ospedale civile di Polla. Una di queste è finita nel reparto di rianimazione.

Ora l’obbiettivo della autorità è quello di fare chiarezza sulla dinamica del sinistro e verificare se ci siano responsabilità.

Massimo Loviso, sindaco di Polla, ha intanto proclamato il lutto cittadino nel giorno in cui si svolgeranno i funerali dei due ragazzi.