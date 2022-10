Dopo settimane di silenzio, Andrea, figlio di Stefano Tacconi, ex portiere della Juventus e della nazionale italiana, è tornato sui social per dare un aggiornamento sulle sue condizioni di salute. Il ragazzo ha rotto il silenzio e spiegato che dopo un periodo non semplice e fatto di passi indietro, adesso suo padre sta meglio e migliorando un passo alla volta.

Dallo scorso 23 aprile la vita della famiglia Tacconi non è più la stessa. Il campione Stefano, ex portierone di Juventus e nazionale italiana, quel giorno accusò un malore, riconducibile alla rottura di un aneurisma, che lo sta costringendo tutt’ora a lottare per riprendersi.

A raccontare il percorso di riabilitazione di Stefano, fin dal primo giorno, ci ha pensato Andrea, suo figlio. Il ragazzo era con lui il giorno del malore e da allora non lo ha mai lasciato solo. Così come la moglie Laura e tutti coloro che vogliono bene all’ex campione.

Tacconi ha ricevuto fin dal primo giorno le migliori cure possibili. È stato ricoverato per mesi nel reparto di neurochirurgia dell’ospedale di Alessandria, dove l’equipe del dottor Andrea Barbanera lo ha assistito e curato al meglio.

Diverse le operazioni e le terapie che l’ex calciatore ha dovuto affrontare e, con il passare dei giorni, sembrava che il raggiungimento del benessere fosse abbastanza vicino.

Ogni giorno, per un periodo, Tacconi faceva dei piccoli passi avanti. Dei miglioramenti che hanno lasciato ben sperare tutti.

Dalla lettera scritta per sua moglie, alle piccole passeggiate fatte nei corridoi di ospedale.

Poi a metà giugno, il dottor Barbanera aveva rilasciato una nota nella quale dichiarava che Stefano Tacconi era stato dimesso dall’ospedale e che avrebbe continuato il suo percorso di ripresa presso un centro riabilitativo della città piemontese.

Ma come sta oggi Stefano Tacconi?

Notizie confortanti ma anche qualche fake news. Alcuni siti e giornali avevano parlato addirittura di un’intervista rilasciata dal campione.

Il figlio Andrea, prontamente, ha smentito tutto riguardo alla presunta intervista e spiegato che la situazione di suo papà era ancora molto delicata.

Da quel momento gli aggiornamenti del ragazzo via social sono diminuiti drasticamente. Andrea si è limitato solo a scrivere dei pensieri molto dolci su suo papà.

Il dottor Barbanera, il 22 settembre, aveva rilasciato una nuova nota nella quale dichiarava che Tacconi era stato di nuovo ricoverato, per un controllo previsto e programmato da tempo.

Ieri, Andrea Tacconi ha pubblicato una storia nella quale, a seguito delle continue richieste dei fan, ha fatto luce su come stia procedendo la situazione. Ecco le sue parole: