Notizie eccezionali per Stefano Tacconi, per la sua famiglia e per i tantissimi fan che da un anno lo sostengono. L’ex portiere, che il 23 aprile dello scorso anno aveva avuto un’emorragia cerebrale, nei giorni scorsi è uscito dalla clinica riabilitativa in cui era ricoverato da mesi ed è stato trasferito in una struttura molto più vicina a casa sua, per l’ultima parte del percorso che lo porterà, si spera, ad una completa ripresa.

Sono trascorsi 11 mesi da quel maledetto 23 aprile in cui Tacconi, ex portiere di Juve e nazionale, idolo delle folle, accusava un malore e crollava a terra davanti al figlio Andrea.

Il ricovero, il delicato intervento alla testa per ridurre l’emorragia cerebrale e i giorni subito successivi avevano tenuto tutti con il fiato sospeso.

Superato quello scoglio, è iniziata per l’ex campione la dura scalata verso la ripresa, verso la vita.

Un gradino la volta, con tenacia, coraggio, forza e soprattutto con l’amore e il sostegno incondizionati della sua famiglia, Stefano ha iniziato a migliorare.

Credit: andre_tacconi – Instagram

A Natale scorso, ad esempio, il figlio Andrea aveva pubblicato un video sui social che mostrava suo papà mentre compiva alcuni passi nei corridoi del Borsalino, un istituto di riabilitazione di Alessandria.

Come sta oggi Stefano Tacconi

In questi giorni, dopo mesi difficili ma pieni anche di soddisfazioni e miglioramenti, Stefano Tacconi ha lasciato il Borsalino.

Ad annunciarlo ci ha pensato la stessa amministrazione della struttura, che ha ricordato passo passo il percorso di Stefano Tacconi e gli sbalorditivi miglioramenti che ha avuto negli ultimi mesi.

Ad aiutarlo, hanno sottolineato, senza dubbio la tenacia, l’impegno, l’umore e la notevole prestanza fisica.

L’ex bianconero continuerà il suo percorso di recupero in un’altra struttura in Lombardia, più vicina a casa sua. Il figlio Andrea, emozionato, ha commentato così:

È stato un lungo percorso ad Alessandria, dove hanno salvato la vita a papà, da oggi questo percorso continuerà in Lombardia ma non dimenticheremo mai tutto quello che hanno fatto per mio padre e il supporto che hanno dato anche a noi. La strada è ancora lunga ma come ho sempre fatto vi terrò informati ❤️

Tra le prime a commentare il post di Andrea Tacconi e mostrare la loro gioia per questo importante passo verso la guarigione di Stefano, Arianna Rapaccioni e Federica Cappelletti, le mogli dei compianti Sinisa Mihajlovic e Paolo Rossi.