Un tragico episodio è avvenuto nella serata di sabato 19 giugno, durante la veglia in memoria delle 3 vittime della strage di Ardea. La giornalista Giulia Gogiali, di 24 anni, è stata aggredita da un’altra donna mentre stava riprendendo quei momenti strazianti per tutti i presenti.

Un evento terribile, che ovviamente ha attirato l’attenzione di molte persone. Infatti in tanti si sono avvicinati alla ragazza durante quei minuti drammatici.

Tutto è avvenuto nel giro di pochi istante. La giornalista che vive ad Ardea e che lavora per Il Faro Online, stava facendo la diretta con il suo telefono per la pagina Facebook, della stessa testata giornalistica. Vicino a lei c’erano anche altri suoi colleghi.

Giulia Gogiali ha raccontato di aver sentito, ad un certo punto, una pacca alla spalla e nel momento in cui si è girata c’era una donna. Quest’ultima le ha detto: “Ma tu hai chiesto a me di fare queste riprese?”

La signora non ha nemmeno rispettato il distanziamento di un metro, previsto nel DPCM. Infatti con aria di sfida, si è avvicinata a pochi centimetri dal volto della ragazza e ha continuato dicendo:

Se hai ripreso mio figlio ti porto in tribunale. Ah è una diretta? Allora sono proprio curiosa, ora vado a vedere e se c’è mio figlio ti faccio un c*** così. Ti tolgo tutto, sono c*** tuoi, stai attenta.