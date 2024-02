Nuove e inedite immagini potrebbero aprire un nuovo e importantissimo scenario sulla strage di Erba e la rispettiva possibile revisione del processo. Durante il programma Iceberg Lombardia di Telelombardia, sono state mostrate delle immagini risalenti al giorno successivo alla mattanza, che immortalano la pianta del balconcino sul quale tanto si è discusso, evidentemente schiacciata, come se qualcuno ci fosse passato sopra.

Il prossimo primo marzo la Corte d’Appello del Tribunale di Brescia si riunirà per per discutere l’istanza di revisione della sentenza che ha visto condannati Rosa Bazzi e Olindo Romano, nel maggio del 2011, all’ergastolo poiché ritenuti responsabili della strage di Erba. I giudici hanno ammesso l’istanza presentata dai legali dei coniugi, che a questo punto stanno preparando la loro strategia per dimostrare l’innocenza dei propri assistiti.

Diversi i punti su cui si baserà la difesa e, da quanto emerso nelle scorse ore, potrebbe esserci un altro punto che potrebbe risultare molto importante in aula. Delle immagini mostrate ieri sera nel corso della trasmissione Iceberg Lombardia in onda su Telelombardia, registrate il 12 dicembre del 2006, ossia il giorno successivo alla mattanza.

Le immagini mostrano il terrazzino della casa in cui è avvenuto il pluriomicidio e in particolare una pianta che si trovava lì, della quale si era parlato molto negli anni del processo. In passato erano state mostrate immagini che la ritraevano centralmente e integra. Il che aveva escluso che gli eventuali assassini avessero potuto fuggire da lì. Le immagini evidenziate oggi, invece, mostrano la stessa pianta completamente schiacciata, come se qualcuno ci fosse letteralmente passato sopra. L’avvocato Schembri dei coniugi Bazzi Romano, ospite nella trasmissione, a riguardo ha detto:

Credit: Telelombardia