Strage di Samarate, il dolore dei suoceri di Maja davanti le telecamere del programma 'La Vita in Diretta'

Un duro sfogo è quello che ha fatto la suocera di Alessandro Maja, per la strage avvenuta nell’abitazione di Samarate. Purtroppo la donna in quell’occasione ha perso sia la figlia Stefania, che la nipote di appena 16 anni Giulia. L’unico indagato è il padre e marito.

Quest’ultimo ora si trova ricoverato all’ospedale di Monza, nel reparto di Psichiatria. Gli inquirenti sono a lavoro per capire i motivi dietro la tragedia.

Il dramma è avvenuto in una villetta di Samarate, in provincia di Varese. Nella mattinata di mercoledì 4 maggio, intorno alle 6.30. Alessandro Maja in preda ad una furia omicida ha ucciso prima la moglie e poi la figlia.

Tuttavia, quando è entrato nella stanza del figlio Nicolò, il ragazzo si è svegliato giusto in tempo ed è riuscito a fuggire. Ora anche lui si trova ricoverato in ospedale, in condizioni disperate.

I due genitori dopo il matrimonio, avevano fatto una scrittura privata dal notaio, in cui Stefania aveva la quota maggiore del denaro. L’uomo sembrerebbe che aveva una grande ossessione per i risparmi.

Di conseguenza, le indagini degli inquirenti si stanno concentrando proprio su i conti che la famiglia aveva ed anche sul lavoro di Alessandro Maja. Lui diceva di essere un architetto, ma in realtà era un geometra.

Strage di Samarate, le parole della suocera in televisione

Nella giornata di ieri, martedì 10 maggio, i genitori di Stefania ed i nonni di Giulia e Nicolò hanno scelto di sfogarsi davanti le telecamere. Uno degli inviati del programma che va in onda su Rai1, ‘La Vita in Diretta’, è riuscito ad intervistarli. La signora ha detto:

Maja non è pazzo, aveva preparato tutto. Sapeva perfettamente cosa faceva. Lui non è pazzo, ma ora sta facendo impazzire noi.

Il medico legale, che eseguito le autopsie sui corpi delle due vittime, ha scoperto una ferita strana sulla mano di Giulia. Per questo crede che la ragazza al momento dell’aggressione del padre era sveglia ed ha provato a proteggersi, per sfuggire alla sua furia omicida.