Un calvario che non sembra trovare fine, quello dell’artista belga Stromae. Il cantante e polistrumentista ha infatti annunciato un nuovo stop alla sua musica e alla tournée, per via di non precisati problemi di salute. Innumerevoli i messaggi di vicinanza al musicista.

Nato a Etterbeek in Belgio il 12 marzo 1985, da padre originario del Ruanda e madre belga, Stromae, nome d’arte di Paul Van Haver, è uno dei fenomeni mondiali della musica degli ultimi decenni.

Il suo stile, a metà tra l’Hip Hop, il Soul e la musica elettronica, ha conquistato il pubblico letteralmente di tutto il mondo.

Il suo talento incredibile e la scalata che sembrava inesorabile all’olimpo della musica mondiale, tuttavia, ha più volte subito dei rallentamenti per via delle condizioni di salute di Stromae stesso.

Come nel 2015, quanto contrasse la malaria e fu costretto ad allontanarsi dalla musica e dalle scene addirittura per 7 lunghi anni.

Nel 2022 era tornato alla riscossa con il suo nuovo progetto, Multitude, e ad esso era dedicata la tournée europea che si stava tenendo proprio in questo periodo.

Purtroppo, per via di nuovi problemi di salute, il tour è stato bloccato e alcune date, fino alla fine di maggio, annullate.

Le toccanti parole di Stromae

Ad annunciare lo stop dei concerti di Stromae, di cui uno era previsto anche a Roma per il prossimo 16 maggio, ci ha pensato il suo entourage. Nello scusarsi con il pubblico, i suoi portavoce hanno augurato all’artista una pronta guarigione.

Alle parole della sua agenzia, il cantante stesso ha aggiunto:

Devo rassegnarmi al fatto che la mia salute non mi permette, sfortunatamente, di continuare a incontrarvi in questo momento. Condivido con voi queste novità con enorme rimpianto e una profonda tristezza, ma devo ascoltare i miei limiti. Circondato dalla mia famiglia, devo prendere il tempo per ristabilirmi per riprendere, quando potrò, il prosieguo dei concerti. Spero di darvi mie notizie in senso positivo al più presto, non vedo l’ora di ritrovarvi per portare a termine questa tournée, circondato dall’equipe che mi ha accompagnato in tutti questi anni. Prendetevi cura di voi.

Innumerevoli i messaggi di vicinanza e affetto ricevuti dal cantante da parte di colleghi e fan di tutto il mondo.