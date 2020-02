Super Bowl 2020, cose da sapere Super Bowl 2020, ecco tutto quello che dovete sapere sul grande evento sportivo in scena nella serata del 2 febbraio 2020

Il Super Bowl 2020 andrà in scena nella serata del 2 febbraio 2020. Il più grande evento sportivo americano, che paralizza una nazione intera di fronte a uno schermo, è sicuramente un avvenimento significativo. Ma per quale motivo? Ecco tutto quello che dovete sapere.

Il Super Bowl è l’evento televisivo e sportivo più seguito dell’anno. Una settimana dopo la consegna dei Grammy Awards e a una settimana esatta dalla consegna degli Oscar 2020, ecco che questa sarà la notte della finale del campionato più seguito di tutto il paese. A giocarsi l’ambito premio saranno i Kansas City Chiefs e i San Francisco 49ers.

La finale del football americano si disputerà all’Hard Rock Stadium di Miami. Dagli anni Settanta rappresenta un appuntamento fisso: da allora, non a caso, nove delle dieci trasmissioni più viste nella storia della tv americana sono proprio le finali del Supwe Bowl. Perché tutti, ma proprio tutti si sintonizzano per seguire la partita.

Nel 2014 la finale vinta dai New England Patriots di Tom Brady fu seguita in diretta televisiva da 114 milioni di telespettatori: nessun altro programma e nessun’altra edizione del Super Bowl sono riusciti a fare tanto. Uno spot pubblicitario, con questa platea di spettatori, può costare da 4 a 5 milioni e mezzo di euro. Per soli 30 secondi di video.

Grande attesa per la finale, per il gioco, per gli spot, sempre eccezionali e unici, ma anche per lo spettacolo di metà show, che si svolge nell’intervallo: quest’anno lo spettacolo con Jennifer Lopez e Shakira sarà curato dall’agenzia Roc Nation del rapper Jay-Z.

Infine, le squadre in gara. Se avete deciso di scommettere sperando di portare a casa un po’ di soldini, sappiate che i bookmakers danno in lieve vantaggio i San Francisco 49ers, ma di poco. Sarà sicuramente una partita giocata fino all’ultimo secondo!