Rivelate le reali cause della morte di Sean Connery: polmonite e insufficienza cardiaca

Sean Connery è morto lo scorso 31 ottobre, all’età di 90 anni. Dopo la tragica notizia, non erano state divulgate le reali cause della sua morte, ma soltanto che la star di 007, si era spenta nel sonno nella sua casa di Nassau, alle Bahamas. Poche ore fa, il noto sito americano TMZ, ha diffuso le effettive cause del decesso dell’attore.

Sean Connery è morto per “insufficienza respiratoria a causa di polmonite, vecchiaia e fibrillazione atriale, una frequenza cardiaca irregolare che può aumentare il rischio di ictus, insufficienza cardiaca e altre complicazioni cardiache”.

A rivelate i dettagli, è stata la moglie Micheline Roquebrune.

La testata giornalistica ha pubblicato anche l’immagine del documento che riporta, oltre alle cause reali della morte, anche la data e l’ora precisa: 31 ottobre alle ore 1:30 del mattino.

Anche se Sean Connery si è spento nell’arcipelago delle Bahamas, la famiglia ha scelto di esaudire uno dei suoi più grandi desideri e di spargere le sue ceneri nel suo paese, la Scozia.

La carriera di Sean Connery

Considerato un’icona immortale, Sean Connery rimarrà per sempre uno degli attori più famosi ed amati di Hollywood. È nato nel 1930 in un sobborgo di Edimburgo ed ha scoperto la sua passione per il cinema all’età di 27 anni.

L’apice del suo successo è arrivato quando è stato scelto come volto dell’agente 007, nel 1962. Dopo questo ruolo, l’attore ha recitato in molti famosi film.

La vita privata dell’attore

Per quanto riguarda la sua vita privata. Sean ha avuto al suo fiano due donne. Diane Cilento, la sua prima moglie. La coppia ha divorziato nel 1973 e dalla loro relazione è nato il figlio Jason Connery. E Micheline Roquebrune, con la quale è rimasto sposato per 45 anni, fino alla sua morte. I due non hanno mai avuto figli.