A seguito della morte di Sean Connery avvenuta il 31 ottobre 2020, parla sua moglie e rivela qualche particolare in più in merito alla sua scomparsa. In occasione di un’intervista rilasciata a “The Mail On Sunday” Micheline Roquebrune rilasciato alcune dichiarazioni. Suo marito soffriva di demenza senile già da un po’ di tempo.

Sean Connery ci ha lasciato con immenso dolore il 31 ottobre 2020. L’attore scozzese diventato celebre per aver assunto il ruolo di James Bond è morto nel sonno e non si è mai più risvegliato. A distanza di qualche giorno dalla scomparsa di quest’ultimo, ora interviene sua moglie e rivela qualche dettaglio in più sugli ultimi momenti di vita di suo marito.

Micheline Roquebrune è una pittrice francese sposata con Sean Connery dal 1975. Ecco cosa ha svelato la donna in merito alla dolorosa perdita di suo marito:

È morto nel sonno ed era molto tranquillo. Sono stata con lui tutto il tempo, ha realizzato il suo ultimo desiderio di andarsene via senza troppe cerimonie, era quello che voleva. Non era più vita, per lui è stato un peso, ultimamente non era più in grado di esprimersi.

Già nel corso dei mesi scorsi, il figlio di Sean Connery aveva dichiarato alla BBC che suo padre non era in buone condizioni di salute. Tuttavia, è così che anche lui ha rivolto a suo padre il suo ultimo saluto:

Un giorno triste per tutti quelli che hanno conosciuto e amato mio padre e una grande perdita per tutte le persone del mondo che hanno apprezzato le sue grandi doti di attore.

Peraltro, sempre Jason Connery, anche lui sceneggiatore, ecco cosa ha fatto sapere alla rivista “People“:

Ci sarà una cerimonia privata, seguita da una commemorazione ancora da programmare, una volta che l’emergenza da Coronavirus sarà terminata.

A commemorare uno degli artisti più amati e stimati nel mondo del cinema, non potevano mancare anche i suoi colleghi i quali gli hanno rivolto un piccolo pensiero. Da Daniel Craig, a Kevin Costner fino Catherine Zeta-Jones questi sono alcuni che hanno detto addio per l’ultima volta all’attore con immenso sconforto.