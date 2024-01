Il mondo del calcio, nelle ultime ore, ha ricevuto una notizia drammatica da parte di uno dei protagonisti assoluti di questo sport degli ultimi decenni, l’allenatore svedese Sven Goran Eriksson. Durante un’intervista all’emittente radiofonica svedese P1, l’ex mister ha annunciato di avere un tumore al pancreas e che gli rimane non più di un anno di vita.

Io, Sven-Goran Eriksson, per il momento ho deciso di ridurre le mie apparizioni pubbliche a causa di problemi di salute. La mia attenzione è per ora sulla mia salute e sulla mia famiglia. Vorrei ringraziare il mondo del calcio e gli amici, per il loro supporto e comprensione, e per il rispetto della mia privacy. Il mio desiderio è quello di concentrarmi sulla mia salute e sulla mia famiglia.

Con queste parole, all’inizio dell’anno scorso, Eriksson annunciava il suo momentaneo ritiro dal mondo del calcio, per non precisati problemi di salute.

A diversi mesi di distanza da quel comunicato, l’ex allenatore della Lazio, che con i biancocelesti è arrivato alla vittoria dell’ultimo scudetto, è tornato a parlare delle sue condizioni. E purtroppo non ha dato buone notizie, bensì una drammatica.

Le parole di Sven Goran Eriksson

Sven Goran Eriksson ha rilasciato un’intervista alla radio svedese P1, durante la quale ha spiegato di aver scoperto recentemente di avere un tumore incurabile al pancreas.

Straziante il racconto di come ha scoperto di essere malato. L’ex allenatore ha raccontato che era completamente sano e che all’improvviso, poco dopo una corsa, è crollato a terra.

In ospedale ha scoperto di aver avuto un ictus e di avere già un tumore, non è chiaro da quanto tempo, ma in una forma troppo grave per essere operata o curata.

Mi resta nel migliore dei casi un anno o anche di più, nel peggiore anche meno. Non credo che i medici che ho a disposizione possano essere del tutto sicuri, non sono in grado di stabilire un giorno. È meglio non pensarci. Devo ingannare la mente.

L’ex allenatore ha due figli Johan e Lina, nati dal matrimonio con Ann-Christine Pettersson, dalla quale ha divorziato nel 1994.

La Lazio, forse la squadra in cui ha lasciato maggiormente il segno ed un buon ricordo, si è mostrata vicino a lui pubblicando un video sui propri canali social.