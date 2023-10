Svolta inaspettata nel caso di Rino Pezzullo, deceduto a seguito di un malore: è emersa un’altra verità, arrestata la moglie

Una svolta inaspettata sul caso di Rino Pezzullo, l’uomo di 44 anni deceduto lo scorso giugno nella sua casa di Vairano Paternora (Caserta), per un presunto malore. Era stata la moglie a lanciare l’allarme ai soccorritori, spiegando che il marito era caduto a seguito di un malore improvviso.

Gli operatori sanitari del 118 erano intervenuti nell’abitazione di famiglia, avevano soccorso Rino Pezzullo e lo avevano trasportato con immediata urgenza in ospedale. Prima all’Ospedale del Mare di Napoli e poi nel reparto di Neurochirurgia del San Giovanni Bosco, dove si è spento per sempre dopo 4 giorni di agonia.

Le condizioni dell’uomo sono risultate gravi sin dall’inizio e solo dopo mesi, è emersa la verità. Gli inquirenti hanno aperto un fascicolo d’indagine e grazie alle testimonianze di vicini e conoscenti, alle immagini delle telecamere di sorveglianza e all’autopsia, hanno scoperto la causa reale del decesso del 44enne.

L’autopsia sul corpo di Rino Pezzullo

Rino Pezzullo non è deceduto a causa di una caduta dopo un malore improvviso. È stato colpito al volto in modo violento. Il medico legale ha individuato diverse ecchimosi sul corpo. È emerso che poco prima, moglie e marito avevano avuto un’accesa discussione in strada, continuata poi all’interno della loro abitazione. Non è ancora chiaro cosa sia accaduto con precisione tra quelle quattro mura, ma il 44enne è stato vittima di un’aggressione violenta. L’autopsia ha evidenziato diverse ecchimosi, con una lesività cranica e emorragia subdurale omolaterale, causata da un colpo violento al volto. Non da una caduta, come aveva invece raccontato la donna.

La moglie è stata arrestata, dopo l’ordinanza del Gip, con l’accusa di delitto preterintenzionale. Ora dovrà dare la sua versione dei fatti.

La vicenda ha sconvolto l’intera comunità ed è già stata diffusa da tutte le testate giornalistiche. Nessun malore, Rino Pezzullo ha perso la vita per mano della moglie.