Rinvenuti dei resti umani in Florida, risultati appartenere al fidanzato di Gabby Petito. Era ricercato per l'omicidio della travel blogger

Inaspettata svolta nel caso di Gabby Petito, la travel blogger trovata senza vita nella foresta nazionale di Bridger-Teton nel Wyoming. Era in vacanza con il suo fidanzato Brian Laundrie, ma il ragazzo era tornato in Florida senza di lei e non aveva saputo dare spiegazioni su dove si trovasse. Era poi scomparso nel nulla prima dell’interrogatorio delle autorità.

Per giorni, Brian è stato l’unico sospettato dell’omicidio della sua fidanzata e ricercato dalle forze dell’ordine. L’autopsia su Gabby Petito ha rivelato che la travel blogger è morta strangolata.

Il fidanzato di Gabby Petito trovato morto

Poche ore fa, è arrivata un’inaspettata notizia. I resti umani trovati in un parco in Florida appartengono a Brian Laundrie. Dal 13 settembre si erano perse le sue tracce e nessuno era riuscito a trovarlo. Accanto ai resti umani, gli inquirenti hanno rinvenuto i vestiti, lo zaino e alcuni oggetti appartenenti al fidanzato della travel blogger.

Purtroppo la zona del ritrovamento è popolata da serpenti ed alligatori. Non sarà facile capire dall’autopsia la causa della morte, ma ora gli inquirenti devono scoprire se Brian Laundrie si sia suicidato per aver ucciso la sua fidanzata o se sia morto per altre cause. Vicino al suo cadavere, c’era un block notes e le forze dell’ordine sperano che possa aiutali a capire cosa sia successo ai due ragazzi.

Alcune fonti hanno rivelato che la relazione tra i due, negli ultimi tempi, non era più la stessa e che durante la loro vacanza, erano stati fermati dalla polizia durante un acceso litigio. Dopo la scomparsa della ragazza, Brian ha fatto perdere le sue tracce ed ha usato due carte di credito appartenenti alla donna..

Erano diventati famosi sui social e documentavano i loro viaggi. Nelle foto apparivano sempre felici, innamorati e sorridenti. Chi ha ucciso Gabby Petito? È forse stato il suo fidanzato, che ha poi deciso di togliersi la vita per il troppo senso di colpa? Bisognerà attendere i risultati delle ultieriori indagini degli agenti.