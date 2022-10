Il disperato appello del papà di Syria Esposito: chiede a tutti i giovani di non guidare ubriachi

Sono giorni di strazio e tristezza quelli che stanno vivendo i familiari di Syria Esposito, la 21enne che purtroppo ha perso la vita mentre rientrava a casa. Aveva passato la serata con il fidanzato ed altri amici, ma lei ed un altro ragazzo non ce l’hanno fatta a sopravvivere allo scontro.

Sono davvero tante le domande a cui la famiglia vuole trovare una risposta, ma soprattutto al momento chiedono solo silenzio e rispetto per la straziante perdita subita.

Il padre Romolo Esposito, in un primo messaggio sui social ha spiegato che la sua prima figlia Syria, è deceduta alle 6.20 di sabato 8 ottobre. Esattamente 15 minuti dopo, alle 6.35 del mattino, è venuta al mondo la sorella, la sua quarta figlia Corinne Fiorella.

L’uomo quella mattina era appena uscito di casa e si stava recando in ospedale, ma proprio mentre era in auto, i carabinieri lo hanno informato del grave sinistro.

Romolo Esposito in un secondo post su Facebook ha pubblicato due foto. Una della macchina del ragazzo completamente distrutta e l’altra di lui che posa un mazzo di fiori sul luogo teatro dell’accaduto. Nel post ha scritto:

La persona alla guida era ubriaca ed a rimetterci la vita sono stati mia figlia ed un altro caro ragazzo. Giovani, pensateci bene prima di mettervi alla guida ubriachi. Il vuoto che lascia la perdita di un figlio è incolmabile.

Syria Esposito deceduta in un sinistro: i fatti

I fatti sono avvenuti alle 6.20 di sabato 8 ottobre. Precisamente lungo una strada che porta da Cameri a Bellinzago, nella provincia di Novara.

Alla guida della Renault Megane c’era il suo fidanzato di 23 anni, che improvvisamente ha perso il controllo del suo veicolo. Si è scontrato contro un muretto e purtroppo per la ragazza lo scontro è stato davvero fatale.

Syria ha perso la vita sul colpo, mentre l’amico è deceduto dopo l’arrivo in ospedale. Il fidanzato di Syria ora è in arresto, questo perché dai test a cui si è sottoposto, è risultato essere positivo all’alcol. Il reato è quello di delitto stradale e saranno solo altre indagini a far luce su questo triste episodio.