Un altro tragico lutto ha colpito la comunità di Taranto. La piccola Federica di soli 5 anni, è deceduta lo scorso venerdì 8 gennaio, dopo aver lottato a lungo contro un tumore. La pediatra ora ha deciso di parlare e di dire la sua opinione su ciò che sta accadendo in tutta la zona.

Un drammatico ed improvviso decesso, che ha spezzato i cuori di migliaia di persone. Tutti speravano che la sua situazione migliorasse, ma dopo aver contratto il Coronavirus, il suo cuore ha cessato di battere per sempre.

Federica aveva solamente 5 anni ed era ancora molto piccola quando ha ricevuto al sua terribile diagnosi. A primavera dello scorso anno, i genitori si sono resi conto che mostrava alcuni strani sintomi.

I medici l’hanno sottoposta tempestivamente a tutte le analisi e ai controlli del caso. Pochi giorni dopo è arrivata la notizia drammatica. Purtroppo la bambina era affetta da una neoplasia al cervello, un tumore molto raro ed aggressivo.

La madre e il padre per cercare di salvarle la vita, l’hanno portata prima all’ospedale di Milano e subito dopo al Bambino Gesù di Roma. I dottori hanno sottoposto la piccola Federica ad alcuni delicati interventi ed anche a tutte le terapia di cui aveva bisogno.

Però, mentre era ricoverata nella struttura ospedaliera della Capitale, ha anche contratto il Coronavirus e da quel momento la sua situazione si è aggravata drasticamente. Hanno deciso di trasferirla all’ospedale Giovanni XXIII di Bari e dopo qualche giorno, è arrivata la notizia del suo terribile decesso.

Morte della piccola Federica, le parole della pediatra

Dopo questa ennesima perdita, molte persone sul web si sono scagliate proprio contro l’inquinamento che affligge tutta la zona. La pediatra Annamaria Moschetti, presidente della Commissione Ambiente dell’Ordine dei Medici di Taranto, in un’intervista con La Repubblica ha deciso di parlare dell’accaduto.

La bambina è deceduta dopo essere risultata positiva al Covid, ma per la dottoressa non è una vittima del Virus. Purtroppo da ormai diversi anni, i medici hanno riscontrato diversi tumori nei bambini ed è per questo che dovrebbe essere un campanello d’allarme per tutti.

L’intera comunità dopo essere venuta a conoscenza di questa notizia, ha collegato la malattia di questa bimba, proprio come quella degli altri bambini, all’emissioni dell’ex Ilva. Infatti chiedono la chiusura della fabbrica. La pediatra a tutti i genitori che sono stati colpiti da queste gravi perdite, ha assicurato che l’Ordine dei Medici è molto vigile per la difesa della salute di tutti.